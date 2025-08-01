На протяжении десятилетий немецкий автопром считался символом надежности.

Немецкая автомобильная отрасль столкнулась с кризисом из-за системных проблем: потерю инновационности, дороговизну производства и неспособность конкурировать с электромобилями с других рынков. Об этом в комментарии УНИАН рассказал СЕО Luaz Motor Вадим Игнатов.

На протяжении десятилетий немецкий автопром считался символом надежности, технологичности, высокого статуса и качества. Такие компании как BMW, Mercedes, Audi и Porsche были синонимами престижа и инженерного совершенства. Однако сегодня все чаще звучат заявления о сокращении, убытках и потере рынков.

Кризис немецкого автопрома

Началось все с того, что крупнейший автопроизводитель Европы, Volkswagen, сообщил о резком падении прибыли во втором квартале 2025 года - сразу на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до почти 2,3 млрд евро. Параллельно с этим легендарный автопроизводитель сообщил о планах сократить 35 тыс. рабочих мест до 2030 года.

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Особенно плохие результаты, как сообщили в концерне из Вольфсбурга, показали его дочерние компании Audi и Porsche.

Отмечается, что за первое полугодие прибыль Audi упала почти вдвое - до 1,35 млрд евро. Поставки автомобилей марки Audi сократились на 5,9%, до 783 тыс. автомобилей. Особенно - в Китае (-10%) и Северной Америке (-9%).

Исходя из ужасных результатов, компания сократила прогноз будущих доходов на фоне слабых продаж, реструктуризации долгов и американских пошлин.

Более того, Audi планирует в течение ближайших нескольких лет сократить до 7,5 тыс. рабочих мест, чтобы сэкономить более 1 млрд евро ежегодно.

В свою очередь, люксовый бренд Porsche только за полгода потерял 400 миллионов евро из-за американских пошлин. Что заставило и эту компанию подкорректировать свои годовые ожидания прибыли в меньшую сторону. Компания переживает ряд проблем: дорогостоящую реструктуризацию, шаткое положение на важном рынке в Китае, к тому же масла в огонь подливает то, что компания медленно переходит на современные электромобили.

В ответ Porsche уже подняла цены в США и, подобно коллегам, готовится к сокращениям работников. В течение следующих четырех лет там думают уволить 1,9 тыс. рабочих мест.

Кроме того, не обошло падение прибыли и немецкую компанию Mercedes-Benz. Доходы этой автокомпании сократились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль Mercedes снизилась на 55,8% - с примерно 6,1 млрд евро до около 2,7 млрд евро.

Компания Mercedes также в 2025 году решила сократить персонал, предлагая щедрые компенсации тем, кто уйдет добровольно. Так, некоторые сотрудники могли получить до 500 тыс. евро компенсации.

Меняйся или умри

"Немецкая автомобильная промышленность разучилась изготавливать дешевые и простые автомобили. Это главная причина, почему они сейчас не выдерживают конкуренции с китайскими или французскими авто и вообще имеют проблемы. Во-первых, они "профукали" историю с электромобильностью и недооценили важность перестройки", - рассказывает УНИАН СЕО Luaz Motor Вадим Игнатов.

По его словам, такие крупные бренды, как Mercedes, Audi и особенно Porsche, сейчас находятся в очень сложной ситуации, потому что у них нет новых моделей.

"Они не могут что-то новое предложить рынку, им даже приходится покупать готовые платформы в Китае, чтобы как-то продержаться. Без электромобилей сейчас невозможно делать бизнес, и это одна из проблем немецкого автопрома", - объясняет эксперт.

Другой проблемой Игнатов называет сложную ситуацию с энергетикой в Германии. По его словам, из-за закрытия атомных станций и позже отказ от дешевого российского газа и энергоносителей (из-за полномасштабного вторжения России в Украину) в Германии значительно выросли цены на электроэнергию и энергоресурсы, что влияет на себестоимость производства.

Другой негативный фактор - заработная плата работников.

"В Германии очень медленно переходят на автоматизацию. Как бы это странно не звучало, но китайские автомобильные заводы сейчас где-то лет на пять опережают немецкий автопром по использованию роботов, промышленных линий", - отмечает Игнатов.

Он подчеркивает, что немецкая автомобильная промышленность до сих пор использует большой объем ручного труда, за который люди получают высокие зарплаты.

"Именно по этой причине сейчас очень много идет сокращения для оптимизации расходов. Компания Volkswagen сокращает и закрывает заводы. Audi также в Бельгии закрыла завод. Это именно из-за человеческого фактора, то есть они не успели перестроиться на автоматизированную промышленность. У них профсоюзы очень сильные", - отмечает эксперт.

А последний гвоздь в крышку "гроба" автомобильной промышленности забивает снижение спроса на авто в ЕС.

"Это системный кризис, который состоит из многих факторов. И на это все накладывается снижение спроса на автомобили. Особенно заметно, как происходит падение продаж дизельных и бензиновых авто. А это как раз те автомобили, которые они умеют производить, и на этом зарабатывать. Сейчас, наоборот, в Германии в среднем на 22% идет рост продаж электромобилей по сравнению с прошлым годом. А они не умеют изготавливать электромобили с достаточной маржинальностью, чтобы зарабатывать на этом", - считает эксперт.

Игнатов также отмечает, что снижение спроса на авто в Европе еще связано с тем, что ЕС ведет целенаправленную борьбу с частными автомобилями, из-за чего уже много людей переходит на шеринговые системы или общественный транспорт. Таким образом спрос на автомобили снижается, а непосредственно покупка авто становится все менее популярной практикой в Европе.

"Все эти факторы очень негативно повлияли на немецкий автопром. И сейчас они в большом системном кризисе. Они потеряли сейчас почти полностью китайский рынок, который давал им до 30% общих продаж. Тарифы президента США Дональда Трампа дали проблемы с американским рынком. И они сейчас пытаются выйти из этого кризиса, особенно Volkswagen. Эта компания начинает сотрудничество с китайскими брендами. Они также частично проинвестировали в Rivian (американский производитель автомобилей и автомобильных технологий - УНИАН). Немцы покупают у Rivian готовую платформу, мультимедийное и программное обеспечение. Это то, что было проблемой в электромобилях в Volkswagen. То есть они пытаются найти выход", - рассказывает Игнатов.

Шанс на спасение

Среди немецких автопроизводителей не все компании потеряли ориентиры. Некоторые пытаются искать новые пути для выживания на фоне глобальной трансформации авторынка.

Так, по словам Игнатова, компания BMW идет своим путем.

"Они сейчас сделали ставку на совершенно новую платформу - так называемый Neue Klasse, который скоро должен появиться в продаже", - говорит эксперт.

В то же время ситуация в Mercedes вызывает беспокойство. По его мнению, компания не демонстрирует четкого видения будущего и стремительно теряет рыночные позиции.

"Я вообще не вижу какого-то пути развития. Они постоянно теряют свои продажи и свою долю рынка", - отмечает Игнатов.

Он отмечает, что среди всех игроков именно Mercedes, как бренд с наиболее широким модельным рядом, сейчас в наибольшем кризисе. Audi также переживает сложные времена, а особенно проблемной является ситуация у Porsche.

"Volkswagen находится в лучшей позиции. Но Audi сейчас в кризисе. Особенно из пакета Volkswagen в кризисе находится Porsche. Потому что они сейчас очень сложно бросаются из одной стороны в другую. Они взяли направление на электрификацию модельного ряда, но покупатели не очень хорошо восприняли электрические Porsche", - объясняет эксперт.

По его словам, компания столкнулась с тем, что электромобили Porsche, хотя и имеют определенные продажи, однако не приносят ожидаемой прибыли. Это заставило бренд пересмотреть стратегию и объявить, что бензиновые модели все же останутся. Но такой "разворот" только ухудшил ситуацию.

"Они тем самым убили отложенный спрос, когда люди думали, что они хотят Porsche. Они знали, что Porsche будут только электрические. Они говорили, что это будет с 2025 или 2027 года. А сейчас они дали заднюю, и люди отложили покупку электромобиля Porsche. И сейчас возникла такая проблема, потому что новых моделей бензиновых нет. Электрические есть, но они плохо продаются. Это вызвало довольно сильный кризис", - добавляет эксперт.

Эпоха немецкого автопрома

Эксперт считает, что говорить об отдельной "эпохе немецкого автопрома" на глобальном уровне является преувеличением.

"Я бы не сказал, что была эпоха немецкого автопрома. Она могла быть где-то в Германии, но немецкий автопром не был настолько популярным в мире", - говорит Игнатов.

По его мнению, в Соединенных Штатах всегда доминировали местные автопроизводители, а в Китае, хотя немецкий Volkswagen и был некоторое время популярным, его быстро вытеснили конкуренты.

"Немецкие машины были хорошие, высокотехнологичные, надежные, дорогие. Но потом их понемногу сместили с пьедестала по надежности японские авто. По технологичности - это сейчас китайские авто. И также не забываем, что американская Tesla - сейчас самый технологичный автомобиль в мире", - добавляет он.

Еще одной слабостью, по словам Игнатова, является консерватизм и медлительность немецкого автопрома.

"Проблема немецкого автопрома в том, что они очень медлительны. Они привыкли годами выпускать с небольшими обновлениями одни и те же модели и масштабировать эти модели количественно", - отмечает эксперт.

Он напомнил, что данная стратегия ранее работала. Например, Audi A3 и A6 или BMW третьей, пятой и седьмой серий внешне были очень похожими, что позволяло масштабировать производство. Но сегодня такие подходы уже устарели.

"Мир сейчас меняется и нужно немножко быстрее двигаться", - резюмирует Игнатов.

Немецкий автопром - последние новости

В июне стало известно, что продажи новых автомобилей в Европе в июне упали больше всего за последние 10 месяцев. Наиболее масштабно этот тренд проявился на крупнейшем авторынке региона - в Германии.

Ранее концерн Mercedes-Benz Group AG заявил о переносе производства своего кроссовера GLC в США из-за введенных пошлин президента США Дональда Трампа против других стран, из-за которых стоимость импортных моделей значительно увеличивается.

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