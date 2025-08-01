Трех детей спасли из-под завалов разрушенного россиянами дома на Днепропетровщине

Состояние 4-летнего мальчика тяжелое, а 15-летняя девочка - в состоянии средней тяжести.

Российские оккупанты сегодня ночью ударили беспилотниками с воздуха по населенным пунктам Днепропетровщины. Разрушены частные дома, под завалами одного из них в Покровской общине Синельниковского района оказались трое детей. Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

В прокуратуре уточнили, что детей достали из-под завалов и госпитализировали в больницу. У двоих из них, в частности, осколочные ранения и контузии.

"Дети, которых утром достали из-под завалов дома на Синельниковщине, госпитализированы. По словам врачей, состояние 4-летнего мальчика тяжелое. 15-летняя девочка - в состоянии средней тяжести", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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При этом отметил, что детям оказывают всю необходимую медпомощь.

Лысак уточнил, что ночью россияне ударили беспилотниками и по другим громадам Синельниковщины - Васильковской, Украинской и Николаевской.

"Пострадала 35-летняя женщина. Возникло несколько пожаров. Горели два фермерских хозяйства, лицей, почта. Загорелось и на территории частного домовладения", - отмечает он.

Также он добавил, что продолжались атаки на Никопольщину, враг терроризировал местных жителей артиллерией и беспилотниками.

"Пострадал 25-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Повреждены инфраструктура, авто", - отмечает Лысак.

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Как сообщал УНИАН, 30 июля россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру на Днепропетровщине, в результате чего повреждены вокзал в Павлограде, пути и контактная сеть.

Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников не было, всех удалось вовремя вывести в укрытие.

В то же время из-за повреждения инфраструктуры утром ряд пригородных поездов следовали измененными маршрутами.

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