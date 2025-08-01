Выход ленты в прокат запланирован на ноябрь 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures показала первый трейлер исторической драмы "Нюрнберг" (Nuremberg) о судебном процессе над одним из главных преступников нацистского режима Германом Герингом.

Сюжет ленты будет разворачиваться вокруг американского психиатра Дугласа Келли, который должен опросить нацистских заключенных, чтобы определить, пригодны ли они предстать перед судом. Среди последних – один из организаторов террора в Германии и в оккупированных ею странах, президент Рейхстага и вице-фюрер Герман Геринг.

Роль Геринга в фильме досталась оскароносному Расселу Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Поезд в Юму", "Отверженные", "Экзорцист Ватикана"), тогда как Келли сыграл лауреат "Оскара" Рами Малек ("Богемная рапсодия", "007: Не время умирать", "Аматор", сериал "Мистер Робот").

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Также в картине снялись Майкл Шеннон ("Перл-Харбор", "Форма воды", "Достать ножи", "Человек из стали"), Лео Вудалл ("Бриджит Джонс: Влюбленная в парня", сериал "Белый лотос"), Ричард Э. Грант ("Чернокнижник", "Дракула", "Солтберн", сериал "Локи"), Колин Хэнкс ("Джуманджи: Следующий уровень", сериал "Фарго"), Ренн Шмидт ("13 часов: Тайные воины Бенгази", "Ноу"), Андреас Пичман (сериалы "Тьма", "1899) и другие.

Режиссером фильма выступил американец Джеймс Вандербильт, наиболее известный в качестве сценариста фильмов "Зодиак" Дэвида Финчера, "Новый Человек-паук" Марка Уэбба и "Крик 5" Тайлера Джиллетта. Сам он как режиссер дебютировал в 2015 году с политической драмой "Правда" с Кейт Бланшетт и Робертом Редфордом.

Снимали ленту в феврале-мае 2024 года в Будапеште.

Выход фильма в прокат запланирован на ноябрь 2025 года, однако мировая премьера состоится на два месяца раньше во время международного кинофестиваля в Торонто.

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