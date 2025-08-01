Они установили, что картофель произошёл от томата.

Учёные сделали неожиданное открытие о происхождении картофеля, обнаружив, что он произошёл от предка томата почти 9 миллионов лет назад.

Как пишет The Guardian, согласно последнему исследованию, дикие томаты, произраставшие в Андах, скрестились с растением Etuberosum, и в результате процесса гибридизации их генетический материал смешался, образовав совершенно новую линию.

Как описано в журнале Cell, команда проанализировала 450 геномов культурного картофеля и 56 диких видов. "Это одна из крупнейших когда-либо проанализированных геномных коллекций дикого картофеля", — сказал автор исследования Чжиян Чжан.

Видео дня

Исследователи обнаружили, что два гена играют ключевую роль в формировании клубней: SP6A, обнаруженный у томата, и IT1, обнаруженный у Etuberosum. Ни один из этих генов сам по себе недостаточен. Но когда они объединяются, как в случае с картофелем, они взаимодействуют, запуская мощный процесс, который превращает подземные стебли в крахмалистые клубни.

Отмечается, что богатые питательными веществами органы помогли картофелю процветать в новых высокогорных условиях обитания в поднимающихся Андах. Растения адаптировались и распространились, что привело к взрывному росту разнообразия. Люди одомашнили ряд диких видов, отобрав те, у которых были крупные съедобные клубни.

"У коренных народов Анд есть сотни разновидностей картофеля", — сказала доктор Сандра Кнапп, ботаник из Музея естественной истории в Лондоне. "В Европе их, возможно, пять — и все они принадлежат к одному виду: Solanum tuberosum".

Картофель покинул Анды на борту испанских кораблей в XVI веке. Поначалу к нему отнеслись с подозрением — он рос под землёй, не упоминался в Библии и выглядел странно, — но вскоре его полюбили за его питательные свойства и способность переносить неблагоприятные условия. Он стал основным продуктом питания в Европе и во всем мире.

Новости науки

Ранее ученые расшифровали геном вируса гриппа 1918 года, который вызвал смертоносную пандемию испанского гриппа, и пролили новый свет на то, как этот вирус эволюционировал и адаптировался к человеку.

Тем временем в Австралии обнаружили новое насекомое-гиганта. Огромный палочник имеет длину 40 см и весит более 40 граммов.

Вас также могут заинтересовать новости: