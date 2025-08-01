Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, евро - 48,31 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 1 августа, снизился на 5 копеек и составляет 41,88 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился сразу на 35 копеек и составляет 48,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,28 гривни, а евро - по курсу 47,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 1 августа, снизился на 23 копейки - до 48,31 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,71 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте Нацбанка, по отношению к евро гривня значительно усилила позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 47,75 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 40 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что смещение фокуса внимания на евро не всегда обосновано и может привести к неожиданным потерям, ведь продажа, например, доллара всегда происходит по курсу ниже курса покупки. Поэтому переход с доллара на евро будет означать по тери на курсе продажи и потери на курсе покупки.

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