Ожидается, что уже на следующей неделе правительство сможет принять решение по обновлению работы БЭБ.

Правительство договорилось с кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности о прохождении им полиграфа. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Она отметила, что сегодня, 1 августа, она поговорила с кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности Александром Цывинским.

"Согласовали с Александром, как снять все вопросы и сомнения цивилизованным способом, и договорились с ним о прохождении полиграфа. Это гарантированно лишает ситуацию любых манипуляций и позволяет двигаться дальше", - отметила Свириденко.

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По ее словам, конкурсная комиссия приняла решение, а правительство получило результаты дополнительных проверок. Она подчеркнула, что "все заинтересованы в том, чтобы БЭБ стал действенным институтом и имел реальное доверие - доверие бизнеса и всего украинского общества".

"Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в положительную перезагрузку отношений между государством и бизнесом", - добавила премьер-министр.

Назначение антикоррупционных органов

Эксперты и международные органы давно критикуют украинское правительство за неназначение главы Бюро экономической безопасности, выбранного на конкурсе. Это стало одной из главных тем критики в отношении предыдущего Кабинета министров под председательством Дениса Шмыгаля.

Как ранее сообщала премьер-министр Юлия Свириденко, правительство не назначило кандидатуру Цывинского, которая "соответствовала законам и нормативно-правовым актам".

22 июля Верховная Рада проголосовала за закон, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Решение вызвало бурную реакцию общества - в ряде городов Украины начались масштабные протесты. В свою очередь Европейский Союз выразил обеспокоенность недавними действиями Украины в отношении ее антикоррупционных институтов, намекая на рассмотрение и принятие закона, касающегося полномочий НАБУ и САП.

31 июля Верховная Рада поддержала президентский закон, которым возвращаются полномочия НАБУ и САП.

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