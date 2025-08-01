Для военных чиновников установили жесткий срок проведения испытаний.

Пентагон планирует провести первое испытание новой системы противоракетной обороны "Золотой купол" в 2028 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, испытание "Золотого купола" хотят провести до следующих президентских выборов в США, которые состоятся в 2028 году. Они подчеркнули, что для военных чиновников установили жесткий срок, чтобы доказать, что они могут воплотить в реальность видение президента США Дональда Трампа о противоракетной обороне будущего.

Один из источников рассказал журналистам, что "Золотой купол" сможет перехватывать ракеты, даже если они будут запущены из других уголков мира. Он отметил, что испытание будет проведено под кодовым названием FTI-X (Интегрированное полетное испытание).

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Другой собеседник издания уточнил, что испытание, которое проведут в четвертом квартале 2028 года, станет лишь первой фазой программы. Он подчеркнул, что проект сосредоточен на быстром развитии и использовании уже имеющихся систем.

Китай создал материал, который может подорвать эффективность "Золотого купола" - что известно

Ранее китайские ученые заявили, что разработали новый инновационный материал, который можно использовать в качестве стелс-материала для военной техники. По их словам, он может подорвать эффективность системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Ученые под руководством профессора Ли Цяна из Чжэцзянского университета подчеркнули, что новый материал эффективен против инфракрасного и микроволнового обнаружения. Он может оказаться пригодным для высокоскоростных самолетов и ракет.

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