Только по западу Украины температура и количество осадков в августе ожидаются близкими к норме.

Жарче всего в августе будет на юге и юго-востоке Украины и почти по всей стране ожидается дефицит осадков. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"На август, по данным мировых европейских центров, прогнозируем: по западу Украины температура будет близко к августовской норме и осадки также на западе страны - близко к норме", - отметила она.

На остальной территории температурный режим будет выше нормы на 1,5-2 градуса. Речь идет о среднемесячной температуре, "А также дефицит осадков. То есть от нормы мы ждем 60-70%", - сказала Голеня.

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Жарче всего в августе будет на юге и юго-востоке страны. "Август, первая половина месяца - это также, по климатическим данным, у нас самые высокие температуры еще могут наблюдаться. Поэтому еще лето в разгаре", - отметила эксперт.

Так, в начале августа будет удерживаться такая же погодная ситуация, как и сейчас. На юге и востоке страны ожидается +30°...+34°, а в отдельные дни - сильная жара +35°...+38°.

"На западе - умереннее всего. Если максимумы, то до +25°...+28°. На севере - до +30°. В центральных и восточных областях - это тоже где-то +33°...+34°. В отдельные дни может Кировоградщина, Днепропетровщина и Донецкая, Луганская область - также быть сильная жара +35°...+37°", - рассказала Голеня.

Какими будут последние дни июля - прогноз

Как сообщал Погода УНИАН, до конца июля в Украине ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры и периодическими дождями.

На западе и севере страны будет свежее, в то же время на юге ожидается сильная жара - до 40 градусов. Впрочем, в последние дни июля температура должна снизиться.

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