Один из документов подтверждает, что РФ поставляла комплектующие к вертолетам Ми-17/Ми-8 венгерских Воздушных сил.

Российская компания "Вертолеты России" участвовала в тендере Минобороны Венгрии на капитальный ремонт 4-5 вертолетов типа Ми-17. Об этом сообщает международное сообщество InformNapalm, которое проводило расследование вместе с группой Militant Intelligence.

Специалистам удалось взломать сеть компаний, связанных с российским ВПК и получить их внутренние корпоративные переписки. "Некоторые из них велись с иностранными подрядчиками и раскрывают серые схемы обхода международных санкций", - говорят специалисты.

В своем письме российская ФСВТС (служба, занимающаяся военно-техническим сотрудничеством с другими странами) официально подтвердила полномочия "Вертолетов России" участвовать в тендере венгерского Минобороны на капитальный ремонт Ми-17.

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При этом к ремонту обязательно должны были привлечь разработчика, а именно - Московский вертолетный завод имени Миля. Это свидетельствует о том, что предприятия российского ОПК принимали непосредственное участие в модернизации венгерского вооружения уже после начала российско-украинской войны в 2014 году.

Документ демонстрирует, что по одному из контрактов российский "Оборонпром" получил заказ на техническую поддержку и ремонт на сумму более 16,9 млн долларов. По состоянию на февраль 2016 года выполнили работ на 4,6 млн долларов.

В обнародованных документах можно видеть и другие примеры международного сотрудничества с участием РФ.

Согласно одному из документов, израильская компания IAI выразила заинтересованность в модернизации вертолетов Ми-35 для Венгрии и сотрудничества с РФ по проекту Ка-226 в Индии.

В целом, по мнению специалистов, именно Венгрия является слабым звеном безопасности Евросоюза и воротами Москвы в Североатлантический альянс.

С помощью Будапешта россияне не только получают дополнительные доходы, но и контролируют обслуживание некоторых критических систем обороны в странах НАТО.

Россия обходит санкции - другие новости

Ранее УНИАН сообщил, что "теневой флот" РФ с 2022 года увеличился втрое. Количество судов "теневого флота" выросло с менее чем 100 танкеров в начале 2022-го до 300-600 в начале 2025 года.

Около 40% танкеров россияне получили от продавцов из Евросоюза. Средний возраст "теневых" РФ танкеров составлял 20-25 лет.

Всего под западные ограничения попали более 200 судов российского "теневого флота", но Москве удается обходить санкции.

По мнению аналитиков, на Западе избегают реальной борьбы с теневым флотом РФ, ограничиваясь разговорами. Это касается, в частности, Дании и Германии.

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