ВСУ вернули себе контроль над одним из населенных пуктов возле Гуляйполя.

Украинские военные достигли успеха в продвижении в восточной части Запорожской области.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). По данным аналитиков, геолокационные кадры показали, что Силы обороны недавно восстановили контроль над Темировкой к северо-востоку от Гуляйполя.

Кроме того, несколько продвижений ВСУ зафиксированы на Лиманском направлении, а именно к югу от Дибровы- восточнее Лимана.

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Также ВСУ продвинулись в направлении Великомихайловки и восстановили контроль над Малиевкой.

Ситуация в Запорожской области

ВСУ восстановили несколько позиций в районе города Орехов в Запорожской области, рассказал представитель сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. По его словам, украинские защитники заманивают россиян в ловушки, после чего контратакуют.

А вчера в Силах обороны юга Украины заявили, что российские оккупанты не захватывали Каменское Запорожской области, там продолжаются бои. Там добавили, что ситуация на Запорожском направлении остается чрезвычайно сложной и динамичной.

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