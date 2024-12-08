Асад мирно оставил пост президента и покинул Сирию, - МИД РФ

В российском ведомстве отметили, что это решение диктатор принял после переговоров с повстанцами.

После переговоров с рядом участников вооруженного конфликта в Сирии диктатор Башар Асад выехал из страны и согласился передать власть "мирным путем".

Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел. Отмечается, что Асад принял это решение после переговоров с повстанцами. Россия якобы не участвовала в процессе.

Следовательно, Асад оставил пост президента Сирии и уехал из страны, "дав указание осуществить передачу власти мирным путем".

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В МИД РФ утверждают, что угрозы безопасности российским военным базам на территории Сирии якобы нет, но они находятся "в режиме повышенной боевой готовности".

Сирия сегодня - что известно о ситуации в стране

Как сообщал УНИАН, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада

Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Тем временем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали объявил, что готов поддержать непрерывность правления и будет сотрудничать с любым руководством, которое выберет сирийский народ.

Самолет президента Сирии Башара Асада покинул Дамаск. Воздушное судно летело в неизвестном направлении, а затем исчезло с радаров.

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