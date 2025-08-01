Анализ крови выявил серьезные проблемы со здоровьем у девочки.

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко, блогер и адвокат Инна Мирошниченко показалась с 9-летней дочкой Ангелиной в больнице. Соответствующее фото она опубликовала в своем Instagram в stories.

"Ночью ты спишь со всеми в коридоре под свист ракет над домом и радуешься, что пролетели мимо. А утром ты встаешь и идешь на обследование", - отметила она в подписи к фото.

По ее словам, анализ крови выявил у девочки тяжелую форму экзокринной недостаточности поджелудочной железы:

Видео дня

"Надо искать причину. А ты еще от предыдущих диагнозов не отошел".

Мирошниченко также сообщила, что у них уже есть направление к хорошему гастроэнтерологу.

"Мы нашли классного педиатра, получили направление к классному детскому гастроэнтерологу. Теперь собираем данные", - добавила Инна.

Напомним, в 2018 году Инна родила дочь Мию. Позже у пары родился сын Марк. А во время полномасштабной войны супруги усыновили еще двоих детей - Марселя и Ангелину.

Ранее Инна Мирошниченко откровенно рассказала о расстройстве у приемного сына.

Вас также могут заинтересовать новости: