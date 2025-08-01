В украинских кинотеатрах фильм появится 4 сентября 2025 года.

Кинокомпания Warner Brothers показала полный трейлер четвертой части хоррор-франшизы "Заклятие", который завершит историю знаменитых исследователей сверхъестественного Эда и Лоррейн Уорренов.

В заключительной части хитовой франшизы, получившей название "Заклятие 4: Последние обряды" (The Conjuring: Last Rites), супруги Уоррены возьмутся за свое последнее жуткое дело, связанное с таинственными сущностями. Но на этот раз зло подбирается слишком близко – и борьба становится личной. Им придется бросить вызов не только потустороннему, но и собственным страхам. Финальное дело Уорренов – самое тяжелое испытание для всего, во что они верили.

К главным ролям в новой ленте вернулись Патрик Уилсон (франшизы "Астрал", "Аквамен", сериал "Фарго") и Вера Фармига ("Годзилла II: Король монстров", сериалы "Мотель Бейтсов", "Соколиный глаз"), а также Шеннон Кук (сериалы "Сотня", Ричер") в роли ассистента Уорренов Дрю Томаса.

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Тем временем, британская актриса Миа Томлинсон (сериалы "Затерянное пиратское королевство", "Зверь должен умереть") сыграла уже взрослую дочь Эда и Лорейн – Джуди, на которую, вероятно, и будет охотиться зловещая сущность.

Также в фильме задействованы Бен Харди ("Богемная рапсодия", "Люди Икс: Апокалипсис"), Бо Гэдсдон ("Здесь и сейчас", сериал "Корона"), Джон Бразертон ("Моя сумасшедшая семейка"), Ребекка Калдер ("Юность", "Король Артур: Легенда меча", "Гнев человеческий"), Элиот Коуэн (сериалы "Корона", "Фундация"), Кила Лорд Кэссиди ("Чудо") и другие.

Режиссером фильма выступил Майкла Чавес, который до снял еще три фильма из вселенной "Заклятие" – "Проклятие Ла Йороны" (2019), "Заклятие 3: По велению дьявола" (2021) и "Монахиня 2" (2023).

В украинских кинотеатрах фильм появится 4 сентября 2025 года.

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