Гигантская вспышка длиной 830 км поразила три американских штата.

Молния длиной около 830 км, которая пронеслась над тремя американскими штатами в 2017 году, официально признана самой длинной в истории наблюдений. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (WMO), входящая в структуру ООН.

Как пишет NBC News, так называемая "мегавспышка" прошла 22 октября 2017 года — от восточного Техаса до района Канзас-Сити. Для сравнения: обычная молния редко превышает длину в 16 км. Новый рекорд превзошёл предыдущий, установленный в 2020 году, примерно на 60 км.

"Мегавспышки" — это молнии, которые распространяются на огромные расстояния от точки своего зарождения. Как объяснил профессор географических наук Университета штата Аризона Рэндалл Сервени, такие явления удалось зафиксировать лишь в последние 10 лет благодаря новым технологиям. Подобные молнии встречаются редко и, как правило, в регионах с мощными грозовыми системами.

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По словам генсека WMO Селесты Сауло, столь масштабные молнии могут представлять серьёзную угрозу — особенно для авиации и в плане риска лесных пожаров. Кроме того, они эксперты подчеркивают опасность гроз в целом: только в США от ударов молнии ежегодно погибает около 20 человек и сотни получают травмы.

Наблюдение за такими явлениями важно для повышения безопасности и лучшего понимания природы грозовых штормов.

Напомним, ранее считалось, что самая длинная молния была 29 апреля 2020 года. Тогда удар молнии был горизонтальным и никому не угрожал. Длина молнии была 768 ± 8 км.

Третьей по длине молнией является событие, которое произошло в Бразилии 31 октября 2018 года. Тогда зафиксировали молнию длиной 709 ± 8 км.

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