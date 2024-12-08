В ГУР раскрыли новые детали о положении РФ в Сирии.

Бегство Башара Асада из Дамаска сопровождалось новостями об исчезновении с мониторинговых радаров сигнала самолета Ил-76T, на борту которого находился сирийский диктатор. В сети предполагают, что это может быть вызвано сбиванием или авиакатастрофой.

В то же время в Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что такую дезинформацию РФ использовала для прикрытия своей операции по спасению Асада и ограниченного круга лиц к нему.

"Потеря сигнала самолета Асада с радаров вероятно связана с действиями экипажа, который выполнял инструкции россиян и осуществлял полет под их руководством", - считают в украинской разведке.

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Также в ГУР добавили, что ситуация с российским контингентом в Сирии стабильно затруднительна, ведь остатки группировки РФ продолжают быстро паковаться и бежать по морю и небу.

"Первыми сбежали "шишки" российской армии. В частности, вслед за провальным генералом Сергеем Киселем территорию ближневосточной страны покинул новоназначенный командующий группировки войск РФ в Сирии генерал Александр Чайко - он покомандовал неделю. Для вывоза остатков своего вооружения, техники и личного состава россияне привлекли дополнительные корабли, в частности из состава балтийского флота государства-агрессора", - добавили в сообщении.

Свержение режима Башара Асада в Сирии - что известно

Как писал УНИАН, 8 декабря государственное телевидение Сирии заявило о падении режима сирийского диктатора Башара Асада. В эфире телеканала провозгласили "победу великой сирийской революции и свержение преступного режима Асада".

Позже МИД РФ сообщил, что Башар Асад согласился передать власть "мирным путем" и покинул Сирию. Также там отметили, что российским военным базам на территории Сирии ничего не угрожает, однако они находятся "в режиме повышенной боевой готовности".

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