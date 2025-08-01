Wizz Air добавил десяток новых маршрутов из Польши: будут удобными для украинцев

Также были анонсированы новые рейсы из столицы Северной Македонии.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых маршрутов из аэропортов польских городов Катовице и Краков, которые сейчас очень популярны среди украинцев.

Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре из Катовице можно будет улететь в такие города Европы:

Тем временем, из Кракова новые рейсы будут выполняться в следующие города:

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Кроме того, венгерский лоукостер добавил несколько новых рейсов из столицы Северной Македонии Скопье:

Некоторые из новых рейсов начнут выполняться уже с конца октября 2025 года, а запуска некоторых придется ждать до конца марта 2026 года, когда стартует новое летнее расписание. Все билеты уже доступны для бронирования на сайте или в приложении Wizz Air.

Другие доступные авиарейсы из Польши

Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air также объявил о возвращении в аэропорт "Варшава-Модлин" после 13-летнего перерыва. Уже с октября 2025 года лоукостер запустит 11 маршрутов из второго аэропорта польской столицы.

Кроме того, ирландский лоукостер Ryanair объявил о расширении своей полетной программы через аэропорт "Варшава-Модлин", планируя перевозчик добавить оттуда 25 новых маршрутов.

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