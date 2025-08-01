Wizz Air добавил десяток новых маршрутов из Польши: будут удобными для украинцев

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых маршрутов из аэропортов польских городов Катовице и Краков, которые сейчас очень популярны среди украинцев.
Как сообщил авиаперевозчик на своей странице в Instagram, вскоре из Катовице можно будет улететь в такие города Европы:
- Брашов (Румыния);
- Маастрихт (Нидерланды);
- Бриндизи (Италия);
- Ламеция-Терме (Италия);
- Фаро (Португалия);
- Порту (Португалия).
Тем временем, из Кракова новые рейсы будут выполняться в следующие города:
- Таллинн (Эстония);
- Бильбао (Испания);
- Верона (Италия);
- Вильнюс (Литва).
Кроме того, венгерский лоукостер добавил несколько новых рейсов из столицы Северной Македонии Скопье:
- Стокгольм (Швеция);
- Мадрид (Испания);
- Бари (Италия);
- Ларнака (Кипр);
- Прага (Чехия).
Некоторые из новых рейсов начнут выполняться уже с конца октября 2025 года, а запуска некоторых придется ждать до конца марта 2026 года, когда стартует новое летнее расписание. Все билеты уже доступны для бронирования на сайте или в приложении Wizz Air.
Другие доступные авиарейсы из Польши
Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air также объявил о возвращении в аэропорт "Варшава-Модлин" после 13-летнего перерыва. Уже с октября 2025 года лоукостер запустит 11 маршрутов из второго аэропорта польской столицы.
Кроме того, ирландский лоукостер Ryanair объявил о расширении своей полетной программы через аэропорт "Варшава-Модлин", планируя перевозчик добавить оттуда 25 новых маршрутов.
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