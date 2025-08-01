CSSF подтвердила контроль Namsen над 95% акций Kernel: позиция миноритариев выглядит юридически не убедительной

Финансовый регулятор Люксембурга CSSF официально подтвердил, что Namsen Limited владеет более 95% акций Kernel. Это означает, что компания имеет полное право на процедуру выкупа акций, а позиция миноритариев выглядит юридически слабой, пишет Lb.ua.

CSSF не разрешила бы запуск этого процесса, если бы существовали какие-либо сомнения относительно доли Namsen. Признание регулятора - это четкий сигнал: контроль является стабильным, а попытки обжалования не имеют веских оснований.

Напомним, что 13 апреля 2023 года Совет директоров Kernel принял решение о делистинге акций компании с торгов на Варшавской фондовой бирже. Однако, группа миноритарных акционеров (восемь акционеров, которые вместе владеют 1,2 млн акций, что составляет 0,4% от общего количества выпущенных акций) обжаловала в Окружном суде Люксембурга это решение, инициировав 5 судебных дел, два из них Namsen уже выиграл.