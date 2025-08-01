После 25 октября для них будут выходить только ежеквартальные обновления безопасности.

Nvidia начала поэтапно сворачивать поддержку видеокарт на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta еще в начале текущего года. Тогда фирма лишила их поддержки инструментария CUDA Toolkit. Теперь же производитель объявил дату "похорон" драйверов для этих карточек.

Последнее обновление с поддержкой игр видеокарты серии GTX 700, 900 и 1000 получат 25 октября 2025 года. После этого для них будут выходить только ежеквартальные обновления безопасности - и то лишь до октября 2028 года.

Это непосредственно касается таких хитов, как GeForce GTX 1060 и GeForce GTX 1080 Ti. К слову, GTX 1650 и GTX 1660 основаны на более новой архитектуре Turing, которая не входит в это исключение.

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Кроме этого, с октября 2026 года Nvidia полностью завершит выпуск игровых драйверов (Game Ready Driver) для ОС Windows 10. В компании напомнили, что Microsoft прекращает официальную поддержку "десятки" с 14 октября этого года, поэтому Nvidia дает геймерам фору на год, чтобы перейти на Windows 11.

Как УНИАН уже сообщал, видеокарты RTX 5060 Ti наконец достигли рекомендованных цен после периода дефицита и искусственно завышенных ценников. Версию с 16 ГБ VRAM сегодня можно купить за 429 долларов.

Ранее эксперты протестировали сотни видеокарт AMD и Nvidia и определили топ-5 лучших. Все они демонстрируют отличное соотношение цены-качества и еще не скоро устареют.

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