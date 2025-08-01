Фанаты активно обсуждают возможную замену.

После ухода Сергея Притулы из шоу "Хто зверху?" его место занял актер Богдан Шелудяк (Буше), хотя изначально рассматривался другой кандидат. Однако, похоже, Шелудяк не задержится в этом проекте надолго.

В сети бурно обсуждают тизер нового сезона: зрителям намекают на возможную замену соведущего. Судя по всему, новым партнером Леси Никитюк может стать Владимир Дантес - музыкант и телеведущий с солидным опытом.

На фото Дантеса в ролике появляется фраза: "Ты следующий!" - что только подогревает интерес поклонников шоу.

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Пользователи сразу предположили, что новым соведущим Леси в шоу "Хто зверху?" станет именно Владимир. Дантес же в свою очередь отреагировал спокойно - лишь кратко написал: "Шооо?". А Никитюк ситуацию пока не комментирует, но поклонники уже выражают радость по поводу возможной замены.

Напомним, совсем недавно украинская ведущая и актриса Леся Никитюк впервые стала мамой. Однако уже спустя месяц после рождения сына она вернулась к работе.

Не так давно Никитюк откровенно рассказала об изменениях в жизни после того, как появился малыш. По словам ведущей, теперь ей стало приятнее возвращаться домой:

"Признаюсь, теперь после работы возвращаться домой стало радостно. Теперь меня там ждут. Даже плачут".

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