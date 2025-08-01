В свою очередь местные власти заявляют, что эта инициатива имеет сомнительную законность.

В Италии начали брать с туристов плату в размере 5 евро за пешие прогулки по общественной пешеходной тропе в Доломитовых Альпах. Таким образом местные фермеры протестуют против чрезмерного туризма.

Как пишет The Telegraph, четыре фермера установили турникет на маршруте, который вьется через луга и сеновалы на вершину горы Сечеда – живописное горное плато в немецкоязычной провинции Южный Тироль.

Отмечается, что эта тропа ведет к точке, откуда открываются захватывающие пейзажи на горный массив Одле, и она становится все более популярной среди туристов: на прошлой неделе за один день ее посетили 8 тысяч человек.

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Тем временем, критики инициативы утверждают, что она нарушает давно устоявшееся право на свободное передвижение по горам, и такие действия могут вызвать эффект домино: другие фермеры в Альпах могут поддаться искушению последовать их примеру.

На данный момент в Италии лишь очень немногие места перут плату с пешеходов, включая Виа дель Аморе ("Тропу любви") на побережье Чинкве-Терре в северо-западной части Лигурии.

При этом отмечается, что турникет был установлен на короткое время в июле, а сами фермеры заявили, что это был намеренный провокационный шаг, призванный побудить власти оказать им помощь. Потом турникет прибрали, но он возобновил работу на этой неделе, поскольку фермеры не получили никакого фидбека от властей.

"Это крик о помощи. Мы надеялись на звонок от правительства провинции, но не получили ничего, только пустые слова, ничего по существу. Мы даже не получили распоряжения о прекращении противоправных действий. Власти должны понять, что, хотя операторы канатных дорог получают огромные деньги от нашествия туристов, мы ничего не зарабатываем, и при этом нам приходится нести расходы за ущерб, нанесенный нашей земле, и за мусор, который оставляют после себя непослушные посетители", – пожаловался местный фермер Георг Рабанзер, через землю которого проходит тропа

В свою очередь местные власти заявляют, что турникет имеет сомнительную законность.

"Мы не понимаем, на каком юридическом основании взимается плата за вход. Похоже, владельцы просто хотят немного заработать", – сказал президент туристической ассоциации городка Санта-Кристина Лукас Демец.

Также он заявил, что этим летом в этом районе для управления потоками туристов и обеспечения их ответственного поведения были наняты четыре егеря.

"Ситуация заметно улучшилась, и даже проблема с мусором не так серьёзна, как утверждают фермеры", – заявил Демец местной газете Alto Adige.

С ним согласился глава регионального отделения Club Alpino Italiano (Итальянского альпийского клуба) Карло Альберто Дзанелла, заявив, что доступ в горы должен оставаться бесплатным для всех.

"Я не хочу, чтобы Южный Тироль превратился в страну турникетов. Немыслимо, чтобы каждый владелец земли, по которой проложены пешеходные тропы, начал взимать плату за доступ", – отметил он.

Дебаты о турникетах разгорелись на фоне туристического бума в горах Италии этим летом, когда многие отдыхающие отказались от традиционного пляжного отдыха из-за палящей жары.

При этом огромное количество туристов привело к большому количеству несчастных случаев в Доломитовых Альпах: этим летом погибли более 80 туристов, велосипедистов и парапланеристов.

Как разные страны мира борются с чрезмерным туризмом

Как ранее сообщал УНИАН, активнее всего против туристов протестуют в Испании. За последнее время там ввели целый ряд ограничений, в первую очередь касающихся краткосрочной аренды жилья. Это уже привело к снижению интереса иностранцев к стране, а также жалобам местного бизнеса на снижение доходов.

Тем временем, некоторые страны, как, например, Греция, решили брать дополнительную плату за посещение самых популярных островов круизными лайнерами, а также ограничивать их количество.

Также свое недовольство массовым наплывом туристов в последнее время начали все больше выражать жители парижского района Монмартр. В частности, теперь они предлагают властям ввести ограничения для туристов.

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