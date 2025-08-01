Однако масштаб российских потерь пока оценить трудно.

Во время мощного землетрясения и цунами на Камчатке, произошедших на этой неделе, вероятно, пострадала российская база атомных подводных лодок в поселке Рыбачий. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на спутниковые снимки, которые получили журналисты.

Так, снимки, сделанные спутником Umbra Space на следующий день после землетрясения, показали, что часть одного из пирсов изменила свое положение: возможно, конструкцию сорвало с места мощными волнами.

При этом нет признаков того, что в момент природного бедствия рядом с пострадавшим пирсом находилась подводная лодка. Но повреждение самого сооружения особых последствий для российского флота не будет иметь, говорят эксперты.

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Однако пока остается открытым вопрос о том, какие еще разрушения могла получить военная база в поселке Рыбачий, по которой цунами ударило всего лишь через 15 минут после землетрясения. В частности не понятно, успели ли россияне вывести в море пришвартованные подводные лодки до того, как по ним ударили волны.

Известно, что Рыбачий является ближайшей к США базой российских атомных субмарин, находящихся в наибольшей готовности. Поэтому здесь также расположены специальные портовые сооружения для снаряжения, ремонта и обслуживания подводных лодок.

На видеозаписях, сделанных в других населенных пунктах региона и опубликованных в Сети, видны волны высотой до пяти метров, затопляющие берег. Значительные повреждения можно увидеть в порту Северо-Курильска, который примерно вдвое дальше от эпицентра землетрясения, чем Рыбачий.

"На спутниковых снимках, сделанных 17 июля, видна подводная лодка, пришвартованная у пирса, которая сейчас, похоже, повреждена. На обоих снимках надводный корабль пришвартован на западной стороне пирса", - пишет The Telegraph, приводя соответствующие спутниковые снимки.

Однако Доктор Сидхарт Каушал, научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), заявил, что никаких признаков повреждения российского подводного флота на снимках он не видит.

"Похоже, что это был надводный корабль, пришвартованный у пирса, а не подводная лодка, что достойно внимания. Я не уверен, что мы можем утверждать что-то большее, чем повреждение пирса, [что], я подозреваю, вряд ли сильно изменит темп активности [возле базы]", - сказал он.

Том Шарп, офицер британского Королевского флота в отставке, увидел на снимках, что один из причалов в Рыбачьем наклонился под "ужасным углом", что затруднит вход и выход корабля. Он добавил, что возле поврежденного участка, вероятно, находится буксир, который, возможно, занимается начальным ремонтом.

По мнению Шарпа, пришвартованные подводные лодки могли получить повреждения, сильно ударившись о свои швартовые места, а вода могла попасть в открытые люки или точки доступа.

На отдельных изображениях Umbra, опубликованных в Интернете, можно увидеть две подводные лодки, все еще пришвартованные у своих пирсов после цунами. Лодки, проходящие техническое обслуживание, будут особенно уязвимыми к мощным волнам, потому что не могут оперативно выйти в море, чтобы избежать удара цунами.

Однако эксперты отметили, что на субмаринах нет видимых признаков повреждений, а пирсы, используемые атомными подводными лодками, разработаны таким образом, чтобы выдерживать сейсмические воздействия.

Цунами на Камчатке

Как писал УНИАН, в среду у берегов Камчатки на Дальнем Востоке России произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Его уже назвали самым мощным за многие десятилетия. В результате него возникли волны цунами высотой 4 метра.

Цунами почти сразу обрушились на некоторые районы Камчатки. Власти Японии, Кореи и США объявили об эвакуации своих прибрежных районов, куда тоже могли добраться волны.

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