Среди рекордсменов - сливочное масло, свинина, молочные продукты, фрукты и овощи.

Цены на продукты в Украине снова приблизились к европейским, а некоторые товары уже стоят дороже в нашем государстве, констатирует Национальный банк в июльском инфляционном отчете.

Согласно документу, с 2016 года цены на продукты питания в Украине выросли в среднем на 79% в евро, тогда как в странах ЕС - лишь на 46%.

"Однако динамика цен по отдельным товарным группам была неоднородной, как и отклонения цен на отдельные продукты в Украине от цен в странах ЕС. Например, цены на хлеб и крупы, фрукты и овощи, пресноводную рыбу остаются ниже, чем в Европе, благодаря меньшим, по сравнению с ЕС, затратам на сырье, труд и логистику", - отмечают в НБУ.

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Эксперты сравнивают цены на отдельные группы товаров в Украине и ЕС и отмечают, что подсолнечное масло в нашем государстве дешевле на 20-25%, чем в Польше, благодаря развитому внутреннему производству.

Тогда как сливочное масло - наоборот.

"Цены на сливочное масло в Украине относительно выше, чем среднеевропейские (в частности на 20-25% по сравнению с Польшей), что связано с высокой себестоимостью производства и значительной государственной поддержкой агропроизводителей в странах ЕС", - отмечается в отчете.

Продукция животноводства также демонстрирует подобные контрасты.

"Свинина и молочные продукты дороже, чем польские, из-за структурных проблем отрасли и разницы в государственной поддержке, тогда как мясо птицы и яйца дешевле благодаря эффективности крупных производителей, вертикальной интеграции и экономии от масштаба", - отмечается в отчете.

Цены на фрукты и овощи в Украине с 2016 года выросли на 110% в евровом эквиваленте, тогда как в ЕС этот показатель составляет 51%.

Отмечается, что рост цен вызван как внутренними факторами (погода, последствия войны, рост производственных затрат, внутренний спрос), так и внешними. Речь идет об изменении мировых цен и продукты, торговые преференции и внешний спрос.

Кроме этого, более существенный рост цен на продукты в Украине, чем в ЕС, вызван разницей в ставке НДС. В НБУ объясняют, что многие страны ЕС имеют пониженную ставку НДС на базовые продукты питания.

"В частности, в Польше для базовых продуктов питания действует ставка 5%, тогда как в Украине - 20%, а в период с февраля 2022 года до марта 2024 года польское правительство снижало ее до нуля с целью сдерживания продовольственной инфляции", - подчеркивают эксперты регулятора.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В конце июля в Украине упали цены на голубику. Отмечается, что ягоду предлагают к продаже по цене 100-180 грн/кг в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий. В среднем это на 33% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Зато, подорожали свекла и морковь. По состоянию на 25 июля рабочей недели свекла стоила 10-20 грн/кг, тогда как за неделю до этого цены на овощ находились на уровне 8-12 грн/кг. Морковь подорожала с 13-20 гривен за килограмм до 15-20 гривен.

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