По его данным, в течение трех лет в Харькове разрушено или повреждено более 12 тысяч гражданских объектов.

Убытки, нанесенные Харькову в результате российских атак за время полномасштабного вторжения, могут составлять примерно 10 млрд евро. Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В нашем городе ежедневно происходят взрывы, ежедневно случаются разрушения. К сожалению, есть погибшие, раненые. Мы столкнулись с огромными разрушениями. Для восстановления города нужно еще больше средств. Но никто не сможет вернуть человеческие жизни, здоровье людей, которые попали под обстрелы", - сказал мэр.

По его словам, убытки от этих разрушений оцениваются примерно в 10 млрд евро.

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Терехов отметил, что обстрелам подвергаются в основном гражданские объекты. Ссылаясь на статистику, он сообщил, что за три года в Харькове разрушено или повреждено более 12 тысяч гражданских объектов.

"Из них 9,5 тысяч - это только жилые дома, 160 тысяч жителей Харькова потеряли свое жилье", - добавил городской голова.

Атаки на Харьков

Харьков постоянно страдает от вражеских атак. Россияне наносят удары по городу управляемыми авиабомбами, беспилотниками, ракетами.

В частности, в последнее время враг начал применять модифицированные авиабомбы УМПБ-5 с боевой частью весом 250 кг. По данным правоохранителей, эти боеприпасы получили улучшенные модули планирования и коррекции, что позволило россиянам атаковать город с расстояния более 100 км.

Так, 24 июля, они ударили двумя авиабомбами по густозаселенному району Харькова. Пострадали более 40 человек.

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