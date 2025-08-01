Со следующего года темпы роста цен на топливо ускорятся из-за повышения акцизной нагрузки.

Национальный банк Украины пересмотрел прогноз по ценам на топливо. Ожидается рост в конце текущего года до 4%, а в 2026-2027 годах - еще больше. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Нацбанка.

Отмечается, что в апреле-мае 2025 года темпы роста цен на топливо существенно снижались. Так, в марте годовой рост составил 9,9%. При этом в мае он уже снизился до 1,2%. Причиной стало влияние удешевления нефти на мировых рынках, избыток дизельного топлива и автогаза на внутреннем рынке, а также конкуренция между сетями АЗС в бензиновом сегменте.

Однако уже в июне темпы роста цен на топливо повысились до 3,1%. Причинами стали подорожание бензина и дизтоплива на фоне нестабильных мировых цен на нефть и ослабление гривни относительно евро.

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Рост цен на топливо до конца текущего года будет относительно низким и стабильным благодаря уменьшению волатильности мировых цен на нефть. Однако со следующего года темпы роста цен на топливо ускорятся прежде всего из-за запланированного повышения акцизной нагрузки.

НБУ прогнозирует, что в конце следующего года рост цен будет на уровне 8%, а в конце 2027 года - 6,9%.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин спрогнозировал, что до конца лета цены на топливо в Украине существенно не изменятся. Однако осенью возможно резкое повышение стоимости бензина и дизельного топлива при условии введения США вторичных санкций против РФ.

Он также сообщил, что водителям не стоит заправляться топливом на несетевых АЗС, если они хотят сохранить свое авто на ходу длительное время.

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