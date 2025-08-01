Этот город даст оккупантам преимущество для захвата Константиновки, считает Денис Попович.

Россия уже не впервые заявляет о якобы захвате населенных пунктов, на самом деле не взяв их под свой контроль.

Об этом в эфире "24 Канала" рассказал военный обозреватель Денис Попович, комментируя заявления Москвы о якобы захвате Часового Яра Донецкой области. По его словам, российских оккупантов, которые отчитываются командованию об успешном захвате поселка, награждают отпусками:

"Это взятие территорий в кредит. После того, чтобы подогнать реальность под доклад, они пытаются активизироваться, чтобы этот доклад был реальным. Мотивация для нас - это создание паники и информационной волны, чтобы начались вопросы об оставлении очередного города".

Он добавил, что Часов Яр необходим россиянам из-за того, что город находится на высоте. Захват города позволит им получить преимущество для наступления на Константиновку. Также эксперт прокомментировал ситуацию в Покровске Донецкой области. По его словам, россияне активно применяют там диверсионно-разведывательные группы (ДРГ).

Видео дня

"Если они забрасывают ДРГ, то это является предвестником того, что они будут пытаться заходить на улицы и основными целями. Потому что ДРГ ведут разведку, создают давление на наши боевые порядки. А поскольку мы там уступаем численностью и еще и вынуждены отвлекать силы на то, чтобы уничтожать эти ДРГ, оборону это усложняет. Нельзя там оставлять эти ДРГ, поскольку они закрепятся, начнут на себя оттягивать наши силы и концентрироваться, поэтому будет труднее держать оборону", - добавил Попович.

В то же время эксперт отметил, что полуокружение Покровска российскими оккупантами сейчас вполне реально. Поскольку захватчики пытаются угрожать одновременно как с севера, так и с юго-запада города:

"Ситуация эта ухудшилась в последний месяц. Какова перспектива - в таких случаях она одна, или возьмут, или не возьмут. К большому сожалению, тенденция там близка к ухудшению".

Ситуация на фронте: важные новости

Напомним, российское министерство обороны заявило о "полном захвате" города Часов Яр в Донецкой области. Однако в Украине категорически это опровергают. "Вбросами" это назвали как военнослужащие, так и президент Владимир Зеленский.

Между тем журналисты The Telegraph пишут, что российские оккупанты уже приближаются к Доброполью, которое сейчас является крупным населенным пунктом перед полным окружением Покровска.

Издание также отмечает, что захват Покровска поможет россиянам обеспечить контроль над всей Донецкой областью.

В то же время аналитики из американского Института изучения войны пишут, что Силы обороны имеют успехи на западе Запорожской области. По данным экспертов, Украине удалось взять под контроль Темировку к северо-востоку от Гуляйполя.

Вас также могут заинтересовать новости: