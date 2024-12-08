Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали объявил, что готов сотрудничать с любым руководством.

Командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного сирийского офицера.

По их словам, Асад покинул Дамаск и отправился в неизвестном направлении. Повстанцы утверждают, что зашли в столицу без сопротивления со стороны армии.

Согласно данным сайта Flightradar, самолет ВВС Сирии вылетел из аэропорта Дамаска примерно тогда же, когда, по сообщениям, город захватили повстанцы. Сначала он летел в направлении прибрежного региона Сирии, но затем резко развернулся и несколько минут двигался в обратном направлении, прежде чем пропал с карты. Кто мог быть на борту - неизвестно.

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Тем временем премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали объявил, что готов поддержать непрерывность правления и будет сотрудничать с любым руководством, которое выберет сирийский народ.

Ситуация в Сирии

Недавно лидер сирийских повстанцев раскрыл цель их революции. Он заявил, что они хотят свергнуть режим лидера Сирии Башара Асада и "построить новую Сирию".

Как писал NYT, резкое изменение ситуации в Сирии, где за 10 дней режим Башара Асада перешел от тотального доминирования к без пяти минут краху, является проявлением тех кардинальных изменений, которые произошли на Ближнем Востоке за последний год.

Россия, которая очень существенно "вложилась" в удержание Башара Асада у власти, на этот раз почти не вмешивается в кризис.

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