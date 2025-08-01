Эксперт указала на одну важную ошибку, которую совершают практически все.

Орхидеи ценятся за красоту и относительную неприхотливость, но одна ошибка при уходе может привести к гниению растения.

Как пишет Express, эти цветы хорошо приживаются в домашних условиях, радуют ежегодным цветением и не требуют постоянного внимания. Однако при неправильном поливе они легко страдают от переувлажнения или пересушивания.

Садовод Ребекка Финнеран в комментарии для The Spruce объясняет, что основная ошибка - не чрезмерный полив, а неправильная техника. Если поливать орхидею не по правилам, особенно в районе новых побегов (бутонов), это может привести к накоплению влаги и развитию грибковых и бактериальных инфекций. Влага, оставшаяся в бутонах, приводит к их гниению.

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Как поливать орхидею, чтобы цвела круглый год - правила

Признаки неправильного полива - желтые, сморщенные или вялые листья. Это может свидетельствовать о гниении корней. Орхидеи, в отличие от многих других растений, чувствительны как к переувлажнению, так и к недостатку влаги.

Экспе6рт советует поливать растение по воздушным корням, которые видны над поверхностью. Эти корни отвечают за впитывание влаги и питательных веществ. Также важно использовать горшки с хорошим дренажом, чтобы вода не застаивалась у основания.

Во время полива воду нужно медленно проливать через субстрат до выхода из дренажных отверстий.

Если вы подозреваете, что орхидея пересушена, можно ненадолго погрузить её корневой ком в воду - примерно на 1–2 часа. Это поможет восстановить водный баланс.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, как и когда сажать гибискус.

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