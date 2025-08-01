Певец рассказал, как ощущал сильнейшую боль, невыносимую усталость или недомогание на сцене.

Американский певец Джастин Тимберлейк объявил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Об этом он написал в своем Instagram.

"Как многие из вас знают, я довольно закрытый человек. Но, оглядываясь назад на гастрольный тур и фестивали, я хочу немного поделиться тем, что происходит со мной, - отметил певец. - Среди прочего, я борюсь с проблемами со здоровьем".

По словам Тимберлейка, он сообщил об этом не для того, чтобы его жалели:

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"А чтобы пролить свет на то, с чем мне пришлось сталкиваться за кулисами. Если вы сами сталкивались с этой болезнью или знаете кого-то, кто болеет, - вы понимаете: жить с этим может быть безумно изнурительно - и физически, и морально".

Певец признался, что был в шоке, когда только узнал диагноз.

"Но хотя бы стало понятно, почему я мог выйти на сцену и ощущать сильнейшую нервную боль, невыносимую усталость или недомогание. Передо мной встал выбор: прекратить тур или продолжать и разбираться по ходу. Я выбрал второе - радость от выступлений для меня гораздо важнее, чем временный стресс, который испытывает тело. Я рад, что не сдался", - подчеркнул Тимберлейк, подводя итоги своего мирового турне Forget Tomorrow.

Напомним, ранее инсайдеры Page Six сообщали, что у Тимберлейка серьезные проблемы с алкоголем. Летом 2024-го певца задерживали за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

Болезнь Лайма - что важно знать

Болезнь Лайма - это инфекционное заболевание, которое передаётся через укус зараженного клеща. Вызывается бактериями рода Borrelia. Симптомы: сыпь, лихорадка, утомляемость, боли в мышцах и суставах. Без лечения инфекция может поражать сердце, суставы и нервную систему.

Болезнь Лайма излечима, особенно если начать лечение на ранней стадии. В большинстве случаев курс антибиотиков (обычно 2–4 недели) полностью устраняет инфекцию.

Однако если болезнь была выявлена поздно или лечение начато слишком поздно, у некоторых людей могут сохраняться остаточные симптомы - усталость, боли в суставах, проблемы с памятью.

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