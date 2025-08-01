Кремлевский правитель Путин впервые после того, как президент США Дональд Трамп выдвинул России ультиматум, публично высказался о войне в Украине.

Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко он заявил, что положительно оценивает результаты переговоров стран в Турции и проведенные обмены пленными. По его словам, Москва считает этот процесс важным, поэтому "готова подождать", если Киев не готов к переговорам.

При этом правитель Кремля заявил, что украинский политический режим якобы не основан на Конституции. По его словам, Россия выступает за обсуждение шагов, которые приведут к установлению долгосрочного мира "без всяких временных ограничений".

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Путин заявил, что российские условия для прекращения войны, которые он озвучил летом прошлого года, не изменились. Также он ответил на слова Трампа о том, что он разочарован его поведением:

"Что касается каких-то разочарований, со стороны кого бы то ни было. То все разочарования возникают от избыточных ожиданий. Это известное, общее правило".

В разговоре с пропагандистами кремлевский правитель также похвастался произвосдвтом первого серийного "Орешника" и тем, что его захватническая армия наступает на всей линии боевого соприкосновения.

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