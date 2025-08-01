Даже на западе и севере страны местами будет чуть ли не +30°.

На выходных, 2 и 3 августа, температура в Украине повысится. По всей стране будет очень тепло, а на востоке местами ожидается сильная жара до +35°. Существенных осадков в ближайшие дни ждать не стоит. Только в конце недели на Закарпатье и в Прикарпатье пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +16°, днем +26°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем +27°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +27°, практически безозблачно. В воскресенье ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью +16°, днем +27°, ясно. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +17°...+27°. В воскресенье температура будет +15°...+28°, практически безоблачно.

В субботу в Одессе будет ясно, температура ночью +20°, днем +30°. В воскресенье - ясно, +21°...+31°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +17°, днем +29°, ясно. В воскресенье столбики термометров покажут +18°...+32°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - ясно, температура ночью +18°, днем +29°. В воскресенье температура составит +20°...+31°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - ясно, +19°...+29°. В воскресенье +21°...+29°, небольшая облачность, возможен дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +20°, днем +34°. В воскресенье ночью ожидается +24°, днем +35°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет ясно. Температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.

В Северодонецке завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +31°. В воскресенье - ясно, температура составит +20°, днем +34°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +9°, днем до +23°. В воскресенье ночью температура составит +9°, днем столбики термометров покажут +23°, небольшая облачность, возможен дождь с грозой.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +14°, днем +26°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит +13°, днем +26°.

В Трускавце в субботу облачнос прояснениями, температура до +26°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура +14°...+24°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +26°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +13°...+26°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +30°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +21°...+32°.

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