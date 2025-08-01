Поставки российского газа по газопроводу "Турецкий поток" вырос до 51,5 млн кубометров в сутки.

Среднесуточные поставки газа в Европу российским энергетическим гигантом "Газпром" выросли в июле на 37% в сравнении с месяцем ранее. В июне объемы поставок были меньше из-за ремонтных работ.

Агентство Reuters пишет, что Турция и газопровод "Турецкий поток" - единственный транзитный маршрут, оставшийся для российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать пятилетнее транзитное соглашение с Москвой, срок которого истек 1 января.

Расчеты, основанные на данных европейской группы по транспортировке газа Entsog, показали, что экспорт российского газа по газопроводу "Турецкий поток" вырос до 51,5 млн кубометров (млн куб. м) в сутки в июле с 37,6 млн куб. м в сутки в июне. Это на 4,7% больше, чем в июле 2024 года, когда он составлял 49,2 млн кубометров.

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Общий объем поставок российского газа в Европу через "Турецкий поток" в первые шесть месяцев этого года составил около 9,93 млрд кубометров, по сравнению с 9,3 млрд кубометров за тот же период годом ранее. При этом экспорт "Газпрома" в Европу в январе-июле прошлого года составил 18,3 млрд кубометров, включая объемы, прошедшие транзитом через Украину.

По данным "Газпрома" и расчетам Reuters, в 2022 году Россия поставила в Европу около 63,8 млрд кубометров газа по различным маршрутам. В начале 2024 года этот показатель резко снизился на 55,6% до 28,3 млрд кубометров, но позже вырос до примерно 32 млрд кубометров.

Стоит отметить, что на пике в 2018-2019 годах годовой объем поставок газа в Европу достигал 175-180 млрд кубометров.

Экспорт российского газа и нефти

Ранее агентство Reuters писало, что доходы России от нефти и газа в июле сократятся примерно на 37% по сравнению с годом ранее и составят 680 млрд рублей (8,66 млрд долларов). На это повлияло снижение цен на нефть и укрепление национальной валюты.

Из-за падения цен на нефть и рекордных расходов на войну российский фонд национального благосостояния может быть исчерпан уже в 2026 году.

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