Стоит отметить, что торговля оружием между Израилем и Словенией практически отсутствует.

Словения запретила импорт, экспорт и транзит оружия в Израиль и из Израиля, став первой страной-членом Европейского союза, сделавшей это в попытке оказать давление на правительство Израиля в связи с его войной в Газе.

Как пишет Bloomberg, о соответствующем решении объявил премьер-министр Словении Роберт Голоб в четверг. Он также заявил, что действия Израиля представляют собой серьёзное нарушение международного права.

"Каждое ответственное государство обязано принять меры, даже если это означает сделать шаг раньше других", – заявил Голоб, неоднократно призывавший к принятию конкретных мер против Израиля в масштабах всего ЕС. По его словам, эти усилия зашли в тупик из-за "внутренних разногласий" по этому вопросу в Брюсселе.

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В то же время, как указывает издание, это скорее символический шаг, поскольку торговля оружием между Израилем и Словенией практически отсутствует.

В то же время, для Израиля было бы проблемой, если бы возможность аналогичного шага рассмотрели другие страны Европы – например, Германия, Италия и Великобритания, которые ведут значительную торговлю с Израилем в сфере оборонных товаров и услуг.

Как напоминает Bloomberg, в прошлом месяце Словения стала первым членом ЕС, объявившим двух израильских политиков — министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича — персонами нон грата. Позднее этому примеру последовали Нидерланды.

Признание государства Палестина

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна признает Палестину на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.

Впоследствии и премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Британия готова признать государственность Палестины, если Израиль не примет меры для облегчения жизни палестинцев. Также о таком решении сообщил премьер Канады Марк Карни.

Эти решения вызвали резкую реакцию США и Израиля.

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