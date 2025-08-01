Ранее в разведке оценивали, что РФ может производить в год до 10 таких ракет.

Российский диктатор Владимир Путин на фоне сократившегося срока ультиматума от президента США Дональда Трампа снова начал угрожать баллистической ракетой "Орешник".

Во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко он похвастался, что первый серийный комплекс "Орешник" уже поступил в войска.

"У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник". Первая серийная ракета. Она поступила в войска. Теперь серия заработала", - заявил он.

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Другие заявления Путина

Кремлевский правитель также заявил, что российские условия для прекращения войны, которые он озвучил летом прошлого года, не изменились. Также он ответил на слова Трампа о том, что он разочарован его поведением, заявив, что "все разочарования возникают от избыточных ожиданий".

Он также заявил. что украинский политический режим якобы не основан на Конституции. По его словам, Россия выступает за обсуждение шагов, которые приведут к установлению долгосрочного мира "без всяких временных ограничений".

Ранее в украинской разведке сообщали, что сейчас на территории России работает 6 компаний, занимающихся производством баллистической ракеты средней дальности "Орешник". По данным украинской разведки, в целом, эти предприятия способны производить в год до 10 единиц ракет.

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