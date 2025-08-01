Глава Вооруженных сил Франции призвал Европу нарастить расходы на оборону, чтобы противостоять России.

Россия перевооружается настолько быстро, что через пять лет станет "реальной угрозой" для Европы. Об этом генерал Тьерри Буркхард сказал для британской газеты The Economist.

Буркхард, который готовится 31 августа уйти с должности начальника Генерального штаба обороны (CEMA) Франции после четырех лет пребывания на этом посту, сказал, что к 2030 году "Россия будет иметь средства, чтобы создавать военную угрозу для западных стран, и в частности для европейских стран".

По словам Тьерри Буркхарда, из-за масштабов перевооружения, которое проводит режим российского диктатора Владимира Путина, возникает реальная угроза. Он сказал, что нужно увеличивать инвестиции для защиты от потенциального крупномасштабного конфликта.

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Он сказал, что боевой опыт России, ее огромная численность и выносливость делают ее опасной: в конфликте русский народ всегда продержится "на пять минут дольше нас".

Генерал предупредил, что европейские вооруженные силы должны адаптироваться к изменениям в ведении войны. Он напомнил урок войны с Россией в Украине: поле боя настолько прозрачное, что комбатанты могут "видеть за каждым кустом". Из этого он сделал два вывода. Первый касается изменения экономики летальности. Высокотехнологичное оружие, по его мнению, должно оставаться решающим, но для истощения врага нужны дешевые боеприпасы.

"Время от времени нужны Феррари. Но мы не выиграем войну с помощью Феррари", - сказал генерал Буркхард.

Второй вывод - о тактике и организации, которые столь же важны, как и технологии. Он напомнил, что в 1940 году все европейские армии имели танки, артиллерию и самолеты, но именно Германия интегрировала их в войско.

"Сегодня все имеют дроны. Но победа достанется армиям, которые объединят их на суше, в воздухе и на море", - говорит он.

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Как писал УНИАН, Франция планирует вдвое увеличить оборонный бюджет по сравнению с годом. На данном этапе Франция, как и Украина, ежегодно тратит на армию 64 миллиарда долларов (по состоянию на 2024 год, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира).

При этом Франция планирует и в дальнейшем увеличивать поддержку Украины. Другие союзники Украины в Европе также заявляли о поддержке. Они намерены обратиться к Европейскому Союзу с просьбой предоставить заем на десятки миллиардов евро, чтобы совместно закупить оружие для Украины.

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