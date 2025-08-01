Среди погибших пятеро детей разного возраста, еще 16 детей получили ранения.

В результате российской атаки на Киев ночью 31 июля погиб 31 человек, среди них пятеро детей. Ранения получили 159 человек, 16 из них - дети.

Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в Telegram. "Все поисково-спасательные работы завершены. По состоянию на сейчас известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ранены 159 человек, 16 из них - дети. Все сейчас получают необходимую медицинскую помощь", - сообщил президент.

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По его словам, "подлый удар России" показывает, что необходимы дополнительное давление на Москву и санкции, потому что они действенны, как бы это ни отрицали в Кремле.

Зеленский отметил, что враг продолжает наносить удары по мирным жителям и очень важно, чтобы мир об этом не молчал. "Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию", - подчеркнул глава государства.

Президент сообщил, что в июле россияне применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "Шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 - это баллистика:

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен".

Как сообщает полиция Киева, сегодня из-под завалов спасатели деблокировали тела женщины и двух ее несовершеннолетних детей, девочек в возрасте 10 и 13 лет.

Удар по Киеву 31 июля

В ночь на 31 июля Россия массированно атаковала Киев сначала дронами, а затем В столице зафиксированы были удары по двум многоэтажным жилым домам.

Представитель ГСЧС Александр Хорунжий отмечал, что много погибших и раненых в Святошинском районе, где из-под обломков 9-этажки спасатели вытащили раненых и убитых.

Сегодня в столице объявлен днем траура по жертвам российского террористического акта.

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