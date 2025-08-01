Из-за ряда факторов значительно увеличились темпы подорожания всех видов мяса.

Национальный банк Украины прогнозирует заметное снижение инфляции до конца года и ее дальнейшее движение к цели 5%. Поступление на рынки новых урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции.

Об этом говорится в Инфляционном отчете за июль.

"Локальный инфляционный пик, как и ожидалось, пройден в мае (15,9%), в июне инфляция ощутимо замедлилась (14,3%). В июле она может несколько возрасти из-за неблагоприятного влияния погодных условий на цены продуктов питания, но в дальнейшем вернется на траекторию устойчивого снижения. Ожидается, что в 2025 году инфляция снизится до 9,7%, в 2026 году - до 6,6%, а в 2027 году - до цели НБУ 5%", - прогнозирует регулятор.

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Отмечается, что инфляционное давление на продовольственном рынке росло из-за исчерпания запасов прошлогодних урожаев. В то же время длительные похолодания во втором квартале задержали созревание отдельных сельскохозяйственных культур, сказались на их урожайности и ухудшили ожидания относительно объемов урожаев этого года. Это повлияло на рост цен на косточковые, ягоды и яблоки.

Кроме того, значительно увеличились темпы подорожания всех видов мяса вследствие роста себестоимости, уменьшения поголовья животных и повышения внешних цен на фоне активного экспорта. Дополнительным фактором повышенных расходов оставались высокие цены на ветеринарные препараты, учитывая значительную импортную составляющую, в том числе и на фоне ослабления обменного курса гривни к евро, ведь значительная часть таких препаратов поступает из стран ЕС.

Рост цен на обработанные продукты ускорился умеренно и был ниже, чем прогнозировалось, в частности из-за более медленного подорожания молочной продукции на фоне снижения закупочных цен на молоко. По сравнению с концом I квартала, снизились и темпы роста цен на масло на фоне ослабления ценового давления на внешних рынках. Рост стоимости хлеба и хлебопродуктов начал замедляться в июне.

В НБУ ожидают, что урожай зерновых будет выше, чем в прошлом году. Устойчивая энергетическая ситуация тоже сдерживает подорожание хлеба. Зато значительно ускорились темпы роста цен на мясопродукты под влиянием подорожания продовольственного сырья. Также быстро росли цены на безалкогольные напитки, в частности кофе, которые реагировали на рост мировых цен.

"Благодаря увеличению урожаев и наращиванию производства обработанных продуктов питания, в последующие годы продовольственная инфляция замедлится до около 3-4%. В то же время восстановление квот и импортных пошлин со стороны ЕС, а также устойчивый импорт будут сдерживать инфляцию сырых продуктов. С другой стороны, введение пошлин на импорт ряда овощей из Турции может усилить инфляционное давление", - говорится в отчете.

Рост цен в Украине - последние новости

В Государственной службе статистики сообщили, что за год практически все основные продукты в Украине продемонстрировали существенный ценовой рост. Цены на яблоки по сравнению с июнем прошлого года увеличились почти втрое - на 195,5%. По состоянию на июнь 2025-го они стоили в среднем 79,5 грн за килограмм.

В свою очередь, белокочанная капуста подорожала в 2,5 раза, до 28,2 грн за килограмм. Морковь выросла в цене на 67,0% (до 49,7 грн за килограмм), тогда как в случае с яйцами рост составил 62,7% (до 53,6 грн за десяток).

НБУ ухудшил прогнозы относительно дальнейшего роста потребительских цен в Украине и восстановления экономики. Так, по прогнозам Нацбанка, инфляция составит 9,7% по итогам 2025 года и 6,5% - в 2026-м. Тогда как цель в 5% будет достигнута только в 2027 году.

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