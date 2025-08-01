Эксперты считают, что ИИ заменит некоторые рабочие места, но также создаст множество новых.

Медсестры, медицинские работники, берущие кровь, специалисты по работе с опасными материалами, маляры и бальзамировщики - эти профессии почти не затронули изменения, связанные с развитием искусственного интеллекта (ИИ), пишет Euronews.

В то же время искусственный интеллект сильнее всего влияет на рабочие места начального уровня во всех отраслях, включая маркетинг, администрацию и работу с персоналом. Поскольку ИИ действительно способен взять на себя "бумажную работу".

Аналитик Zacks Investment Research Брайан Хейс считает, что те технические работники, которые смогут показать, что могут использовать искусственный интеллект и помогать компаниям внедрять инновации и создавать новые продукты и услуги, будут пользоваться большим спросом.

Видео дня

По его словам, искусственный интеллект определенно заменит некоторых рабочих, но также "создаст множество новых рабочих мест".

Согласно отчету европейского сайта объявлений о работе Indeed, количество вакансий в сфере IT сократилось на 36% за последние 5 лет. Но это связано не только с тем, что компании хотят заменить работников искусственным интеллектом.

По словам экспертов, во многих случаях сокращение штата - способ найти средства для внедрения ИИ: электроника, оборудование, дата-центры и электричество для их работы стоят колоссальных денег.

Рынок труда - последние новости

По данным OLX Работа, в июне рынок труда в Киеве претерпел изменения по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В частности, в столице заметно изменился перечень популярных среди соискателей работы вакансий. Больше всего откликов в июне было именно на должность разнорабочего в категории "Строительство".

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинского айтишника в Польше составляет 3 500 долларов. Отмечается, что специалисты, которые имеют более 5 лет опыта, в среднем получают 5 000 долларов, а те, кто имеет менее 3 лет опыта, получает в среднем 1 150 долл.

Вас также могут заинтересовать новости: