Ученые нашли средство защитить носорогов от браконьеров с помощью радиации

В рога животных, ради которых на них охотятся, вводят радиоактивные вещества.

В Южной Африке начали кампанию по защите носорогов от браконьеров. В рога животных будут вводить радиоактивные изотопы. Эти элементы не вредят носорогам, но помогут обнаружить рог во время транспортировки в аэропорту, если браконьеры попытаются его вывезти.

Как пишет The Associated Press, даже в малых концентрациях эти изотопы будут подсвечиваться на детекторах радиации в аэропортах, и это позволит арестовать браконьеров, торговцев и перевозчиков.

Для начала инъекцию сделали 5 носорогам, но в дальнейшем она станет массовой. Впервые такую процедуру провели в прошлом году, как эксперимент на 20 животных. Все это время их изучали ученые из университета Витватерсранда, которые пришли к выводу о безвредности изотопов для животных.

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Выживание носорогов в зоопарках и дикой природе

Большинство видов носорогов находятся на грани вымирания. Общемировая популяция сократилась до 27 тысяч особей. А во многих странах, где они естественно обитали, их совсем не осталось. Преимущественно носороги проживают в зоопарках или природных парках. Несмотря на попытки создать для них хорошие условия, эти животные плохо размножаются. Поэтому каждое рождение маленького носорога - значительное событие.

В 2023 году в Великобритании родился детеныш черного восточного носорога - редкого подвида из Африки, который занесен в список Международного союза охраны природы. Беременность самки носорога по имени Зури длилась 15 месяцев. Она родила днем и поэтому роды удалось заснять.

В 2022 году детеныш восточного двурогого носорога родился в одном из зоопарков Чехии. Поскольку событие произошло через неделю после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, носорога назвали Киевом.

Некоторых из них возвращают в естественные места обитания. В частности, в Кении вернули в природу 21 особь черного носорога. Они будут проживать в частном заповеднике Loisaba Conservancy. Естественную популяцию носорогов в Кении полностью истребили браконьеры. Сейчас в Кении, Танзании и Руанде живет менее 600 восточных черных носорогов. В Руанде действует программа по сохранению носорогов. В 2021 году туда пересилили 30 животных из Южной Африки. Чтобы уберечь их от черных охотников животным спилили рога.

Как носорогов спасают от браконьеров

Угрозу существованию носорогов составляет нелегальная охота с целью добычи рога, который затем продают на черном рынке. Он считается, афродизиаком в традиционной китайской медицине. Некоторые верят и в другие волшебные свойства порошка с веществами из рогов носорогов.

Поэтому ученые придумали оригинальный метод, который должен озадачить браконьеров. Они предлагают насытить черный рынок искусственными рогами, сделанными из конского волоса по новой технологии. Хотя зоозащитники относятся к такой идее скептически, поскольку это будет стимулировать дополнительный спрос в нелегальной торговле.

Также рога носорогов пользуются спросом в Индии, где еще сохранилась дикая популяция в несколько тысяч носорогов. Местные власти постоянно борются с нелегальными продажами, изымая рога у торговцев. Там даже прибегли к показательному сожжению большой партии изъятых рогов. Таким образом пытались доказать людям, что рога не имеют ничего ценного и их нет причин покупать.

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