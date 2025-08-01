Женщина требовала компенсацию для всех пассажиров в бронировании.

Британка Ивонн Шилдс обвинила ирландскую бюджетную авиакомпанию Ryanair в отказе вернуть средства за билеты на рейс, купленные ее покойным мужем в прошлом году.

Как пишет The Independent, муж 44-летней женщины Колин Шилдс, парализованный в результате несчастного случая 14 лет назад, забронировал билеты на рейс из Эдинбурга в Венецию на сентябрь 2025 года для себя и двух сопровождающих лиц, чья помощь была необходима ему во время путешествия. В Италии он должен был представлять Шотландию на футбольном матче среди спортсменов на электроколясках, однако за полгода до этого, в апреле 2025 года, он скончался от кровоизлияния в мозг.

Позже его жена обратилась в авиакомпанию с просьбой вернуть деньги за билеты для всех трех пассажиров, но ей сообщили, что она может получить деньги только за билет мужа стоимостью 258 фунтов стерлингов (около 300 евро). Именно эта сумма была переведена на ее счет 30 июня, после того как она предоставила авиакомпании свидетельство о смерти мужа и подтверждение того, что она является душеприказчиком.

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При этом женщина утверждала, что во время телефонного разговора сотрудник службы поддержки клиентов Ryanair просил соединить с покупателем билета, несмотря на то, что ему перед этим сообщили о смерти мистера Шилдса.

Впоследствии в Ryanair заявили, что миссис Шилдс должен был быть предложен полный возврат средств за бронирование, сделанное ее мужем, однако подчеркнули, что по правилам авиакомпания не была обязана это делать.

"Поскольку смерть, о которой идет речь, наступила более чем за 6 месяцев до даты поездки, два других пассажира не имели права на возврат средств и могли, при желании, отправиться в Венецию в сентябре, как было изначально забронировано. Ryanair вернула деньги этим двум пассажирам в качестве жеста доброй воли, и возврат был переведен на банковский счет миссис Шилдс 28 июля", – заявили в Ryanair.

Другие скандалы с участием Ryanair

Как сообщал УНИАН, ранее самолет Ryanair прилетел в Испанию без багажа туристов, оставив их без жизненно важных вещей. При этом командир экипажа пояснил, что решил лететь без чемоданов пассажиров из-за нехватки времени.

При этом лоукостер регулярно портит жизнь пассажирам слишком строгими требованиями к багажу. В частности, в начале 2025 года Ryanair оштрафовал пассажирку на 60 евро за бутылку воды, прикрепленную с внешней стороны рюкзака.

Также немало недовольства пассажиров вызывает решение Ryanair отказаться от пачатных билетов – эта норма должна вступить в силу осенью 2025 года, но ряд путешественников уже призвали бойкотировать перевозчика.

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