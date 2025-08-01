В суде рассматривают 4 обвинительных акта в отношении этого чиновника.

Экс-чиновнику Министерства обороны сообщили о подозрении из-за растраты 1 миллиарда гривен на закупках продуктов для армии. Об этом сообщили в СБУ. Как сообщили источники УНИАН, подозрение объявлено бывшему руководителю департамента госзакупок Министерства обороны Богдану Хмельницкому.

В сообщении СБУ говорится, что чиновник получил подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах). Как отмечается, совместно с Военной контрразведкой и при содействии министра обороны СБУ разоблачила растрату более 1 млрд грн, выделенных на приобретение продуктов питания для ВСУ в течение марта-декабря 2022 года.

"К незаконной деятельности причастен экс-глава одного из департаментов Минобороны. Как установило расследование, находясь в должности весной 2022 года, он заключил договор с частной компанией по закупке оптовых партий пищевых продуктов и их поставки для ВСУ. При этом стоимость самой продукции была искусственно завышена на 41%, а цена на организацию ее поставки выросла на 221%", - сообщает СБУ часть материалов дела.

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По данным следствия, чиновник Минобороны не осуществил надлежащую проверку обоснованности указанных сумм. Это привело к бюджетным убыткам в особо крупных размерах. Инициированная правоохранителями судебно-экономическая экспертиза подтвердила факты растраты оборонных средств.

Сейчас решается вопрос об избрании экс-чиновнику меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

В то же время в Офисе Генерального прокурора информируют, что речь идет об экс-руководителе Департамента государственных закупок Минобороны.

Там детализировали, что указанный чиновник Министерства обороны в 2022 году заключил с одним из обществ 7 однотипных договоров на закупку услуг по организации питания на общую сумму более 2,6 млрд грн.

Указанное предприятие за 11 дней (с 25.02.2022 до 07.03.2022) предоставило услуг по питанию только на 45 млн грн, после чего подозреваемый чиновник МОУ без установленной процедуры согласования, без прекращения предыдущих контрактов заключил с этим Обществом новый договор и 16 дополнительных соглашений на закупку услуг по питанию на общую сумму более 3,9 млрд грн.

При этом, стоимость предоставления услуг в этом договоре выросла более чем на 1 млрд грн, где значительно была завышена стоимость наиболее употребляемых продуктов питания.

В ОГПУ отмечают, что сейчас в суде на рассмотрении находятся 4 обвинительных акта в отношении этого чиновника Минобороны, обвиняемого в растрате государственных средств при заключении договоров на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты для нужд ВСУ по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 114-1 УК Украины. Судебное разбирательство продолжается.

Закупки для ВСУ

Как сообщал УНИАН, в начале 2023 года СМИ подняли тему с закупкой еды для ВСУ. Это вылилось в расследование ГБР по закупке продовольствия для армии. 24 января того года заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне этого скандала. Также после скандала был уволен директор Департамента закупок Богдан Хмельницкий.

Офис генерального прокурора 1 февраля 2023 года информировал, что топ-чиновники Минобороны получили подозрения из-за закупок для ВСУ, а именно: экс-заместитель директора департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий, экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и бывший заместитель госпредприятия "Промоборонэкспорт" Владимир Терещенко.

В частности, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

В сентябре прошлого года ГБР сообщило, что одному из бывших руководителей Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины (2022-2023 гг.) объявлено подозрение в халатном отношении к службе. Установлено, что после начала российской агрессии бывший чиновник Министерства обороны Украины закупил на нужды войска горюче-смазочные материалы, противоправно включив в оплату налог на добавленную стоимость. Таким образом сумма убытков составила почти 1,2 млрд грн. Тогда СМИ писали, что речь идет о Богдане Хмельницком.

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