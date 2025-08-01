В ближайшие дни Бундесвер передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot.

Германия поставит Украине два зенитных ракетных комплекса большого радиуса действия Patriot.

Это стало возможным после того, как Германи договорилась с США о том, что Берлин первым получит новейшие комплексы взамен, сообщает Reuters. Немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что благодаря обязательствам США, "Германия может сначала поддержать Украину пусковыми установками, а затем дополнительными компонентами системы Patriot".

По данным издания, в ближайшие дни Бундесвер передаст Украине дополнительные пусковые установки Patriot, а через два-три месяца - дополнительные компоненты системы. Взамен Берлин получит от США новые системы Patriot, на которые он выделяет финансирование в ускоренном темпе.

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В связи с этим издание отметило, что такие поставки обретают все большую актуальность на фоне усиления Россией ударов по Украине.

"Потребности Украины в противовоздушной обороне стали еще более актуальными после того, как этим летом Россия усилила свои воздушные атаки, а системы Patriot доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет", - отметили журналисты.

Министр обороны Денис Шмигаль уже прокомментировал передачу Украине Patriot от Германии. Он отметил, что этот вопрос обсуждал с министром обороны Германии Борисом Писториусом на этой неделе.

Он отметил, что в ближайшие дни Бундесвер поставит дополнительные пусковые установки Patriot как первый этап. На втором этапе в течение следующих двух-трех месяцев будут переданы и другие компоненты системы.

"Это результат совместных усилий США, Германии и других стран НАТО. Благодарим всех наших партнеров, вовлеченных в этот проект. Больше возможностей ПВО для Украины - это больше спасенных жизней", - подчеркнул Шмигаль.

Помощь Германии

26 июля стало известно, что Германия отправила ВСУ три системы Patriot в рамках предложенной США схемы помощи Украине, когда американское оружие оплачивают европейские страны.

А 30 июля западные СМИ сообщили, что Германия готовит серию многомиллиардных заказов на закупку 20 истребителей Eurofighter, до 3000 бронемашин Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria.

Эти закупки являются частью усилий канцлера Фридриха Мерца по созданию самой мощной в Европе армии и принятию большей ответственности за безопасность Европы.

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