Инфляция приведет к тому, что реальная зарплата в Украине вырастет чуть более чем на 5%.

Национальный банк ожидает, что средняя зарплата в этом году вырастет на 19,0% (г/г). Об этом сообщается в новом инфляционном отчете НБУ.

Украинцы почти не почувствуют улучшения, ведь средняя инфляция за год будет составлять 13,3%. Таким образом, реальная зарплата увеличится лишь на 5,2%.

Эксперты отмечают, что в первом квартале этого года реальная зарплата выросла на 9,2%, тогда как во втором этот показатель составил 5,9%. Прогноз на третий и четвертый кварталы составляет 3,9% и 2,3%, соответственно.

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Специалисты считают, что рост реальных зарплат в Украине будет наблюдаться и в дальнейшем, что связано с нехваткой рабочей силы и общим оживлением экономической активности в стране. Однако темпы роста будут составлять 4-5% в год "учитывая постепенное выравнивание дисбалансов на рынке труда и неценовую конкуренцию работодателей".

Ожидается, что в следующем году номинальная зарплата в Украине вырастет на 13%, тогда как рост реальной будет составлять 5,1%. В 2027 году номинальная зарплата может вырасти на 9,6%, а реальная - лишь на 3,8%.

Средняя зарплата в Украине - главные новости

Ранее в Кабмине заявили, что по предварительному прогнозу средняя зарплата в Украине в 2025 году должна составить 24 389 гривень. Также в правительстве спрогнозировали рост средней зарплаты в Украине в следующие три года.

Специалисты считают, что в 2028-м она может достичь почти 40 тысяч гривень. В следующем году средняя зарплата может находиться на уровне 30 тысяч гривен, тогда как в 2027-м превысит 35 тысяч гривень.

Напомним, недавно была названа средняя зарплата, которую получают ученые в Украине. На сегодня она все еще остается достаточно низкой и составляет около 12-15 тысяч гривень.

В то же время по данным Министерства финансов, зарплаты чиновников в Украине постоянно растут и сейчас они существенно превышают средние показатели по стране.

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