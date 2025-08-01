В списке есть Близнецы и Овен.

С 31 июля по 10 августа открывается уникальное окно, когда космические энергии подталкивают к честным, вдохновляющим и глубоко личным переменам. Любовные связи в это время приобретают новую глубину, а пять знаков Зодиака особенно остро почувствуют, что пришла пора двигаться вперед - к подлинным чувствам, открытым разговорам и отношениям, в которых можно быть собой, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Близнецы

С этого периода вы почувствуете зов к нестандартной любви - такой, которая выходит за привычные рамки. Ваша романтическая жизнь оживет, особенно с 4 августа. Энергия Стрельца вдохновит на перемены, побудит отказаться от шаблонов и позволить себе любить свободно и смело. Открытость и гибкость приведут вас к новому опыту, который может перерасти в нечто значительное. Не исключены неожиданные события ближе к 9 августа - Уран вмешается и принесет сюрприз. Главное - будьте готовы к неожиданным, но искренним поворотам судьбы.

Овен

Сейчас ты находишься в глубоком процессе личной трансформации. Хотя многие события заставляют сосредоточиться на себе, это вовсе не исключает возможности любить. Марс, твоя планета, входит в Весы - знак отношений, напоминая: ты достоин настоящей близости, даже если сам еще в поиске себя. Не жди, пока почувствуешь себя "идеальным" - люби уже сейчас, из уважения к себе. Этот этап позволит тебе не только понять, чего ты хочешь, но и почувствовать, что ты готов разделить любовь с кем-то, кто принимает тебя полностью.

Водолей

Последние месяцы ты шел по пути исцеления и принятия. Ты многое отпустил и теперь готов двигаться вперед. Портал Львиных Врат 8 августа активирует сектор любви, а Суперлуние в твоем знаке даст ясность и подтвердит правильность твоих решений. Сейчас начинается новая временная линия - ты в моменте резкого скачка вперед. И хотя темп может сбивать с толку, знай: все происходит по плану. Вселенная ведет тебя к союзу, который отражает твою настоящую суть.

Лев

Ты пережил непростой этап - период переоценки ценностей и внутренней работы. Теперь приходит свет. Суперлуние в Водолее 9 августа - ключевой момент для перезапуска. Это кульминация процессов, начавшихся еще в январе. Ты поймешь, чего хочешь от любви и что больше не готов терпеть. Открой свое сердце заново - ты на правильном пути, и все, что нужно, уже идет к тебе. Главное - снова поверить, что любовь может быть настоящей, живой и счастливой.

Стрелец

Ты всегда хотел "все и сразу" - и сейчас близок к тому, чтобы это получить. Неординарные чувства, неожиданные признания, романтика, которую не объяснить логикой - все это возможно. Полнолуние 9 августа может внести резкие изменения в твою личную жизнь. Особенно важно остаться открытым к нетипичным сценариям. То, что раньше казалось невозможным, сейчас становится реальностью. Твое сердце знает путь - доверься ему.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака скоро забудут об одиночестве.

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