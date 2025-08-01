Ученые заявили, что пока не знают почему эволюция встроила лазеры в их потрясающе переливающееся оперение.

Павлиньи перья содержат наноструктуры, которые рассеивают свет таким образом, что их оперение переливается оттенками синего и зеленого.

Нанеся специальный краситель на хвост павлина, ученые из Флоридского политехнического университета и Университета штата Янгстаун начали поиск структур, которые могут излучать совершенно иное характерное свечение, пишет Sciencealert.

В ошеломляющем открытии они обнаружили, что глазки на перьях павлина обладают уникальными свойствами: они выравнивают световые волны, отражая их вперед и назад, превращая их в желто-зеленые лазеры.

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Само слово "лазер" - это аббревиатура от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (усиление света посредством стимулированного излучения). Если посветить на атомы определенных материалов, например, красителей или кристаллов, они будут совместно возбуждать друг друга, испуская поток фотонов.

Такое усиление света встречается в природе нередко, что привлекает внимание исследователей, занимающихся разработкой биологических лазеров.

Однако для создания полноценного лазерного луча необходимо, чтобы накопление стимулированных волн было точно выровнено, чтобы их фазы синхронизировались. Один из способов достичь этого - отражать волны вперед и назад в ограниченном пространстве, известном как оптический резонатор.

Исследователи обнаружили свидетельства наличия оптических полостей в виде резонирующих наноструктур в разных частях глазного пятна, каждая из которых слабо излучает две разные длины волн: зеленый и желто-оранжевый.

Какая именно структура отвечает за выравнивание усиленного света в этих цветах, пока неясно. Но тот факт, что они расположены по всему перу и все излучают волны одинаковой длины, характерным образом, является признаком чего-то необычного.

Выявление физических свойств этих резонаторов может привести к прогрессу в лазерных технологиях или предоставить биологам новый инструмент для анализа живых организмов.

"Что касается павлинов, мы можем только догадываться, почему эволюция встроила лазеры в их потрясающе переливающееся оперение", - отметило издание.

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