В перечне значатся представители знака Телец.

В первый день августа четыре знака Зодиака могут получить тонкое, но важное послание от космоса. Под действием напряженного аспекта - квадрата между Венерой и Нептуном - чувства, мечты и романтические ожидания могут оказаться под вопросом. Это транзит сомнений, но вместе с ним приходит шанс обрести ясность.

Венера в астрологии отвечает за любовь, самооценку и внутреннюю гармонию, а Нептун - за интуицию, иллюзии и идеализм. Их взаимодействие может вызывать путаницу, особенно в личных делах. Но в то же время оно открывает путь к настоящему пониманию себя и других. Главное - не подавлять свои чувства и не бояться быть честными. Вот какие знаки Зодиака особенно почувствуют влияние этого дня, пишет YourTango.

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Телец

В последнее время вы все чаще ловите себя на чувстве внутреннего беспокойства. Телец, вы привыкли быть терпеливыми, но сейчас кажется, что кто-то пересек границу. Это может касаться отношений, дружбы или даже работы - вы чувствуете, что ситуация неискренняя. 1 августа вы, наконец, перестанете оправдывать чужое поведение. Венера в квадрате с Нептуном подсвечивает ваше нежелание признавать очевидное. Но вы уже все поняли - настало время поверить собственным ощущениям. Ваше послание от Вселенной: не игнорируйте внутренний голос. То, что вы чувствуете, - это не случайность, а истина, которую больше не нужно прятать.

Дева

Девы, для вас этот день может стать поворотным. Долгое время вы соглашались на неудобные условия, надеясь, что "потом все наладится". Но сейчас приходит понимание: вы теряете себя, пытаясь соответствовать чужим ожиданиям. 1 августа энергия Венеры обострит ваше стремление к честности, особенно с самим собой. Возможно, вы поймете, что пора сказать "нет" тому, что давно не радует. Или что вы заслуживаете большего - и в любви, и в творчестве, и в жизни. Послание Вселенной: не нужно притворяться. Проявите себя. Ваша сила - в искренности и самоуважении.

Весы

Вы всегда стараетесь верить в хорошее, особенно в людях. Но 1 августа вас может неприятно удивить поведение кого-то, кто уже раньше вызывал сомнения. В этот день реальность, которую вы не хотели замечать, станет слишком очевидной. Квадрат Венеры и Нептуна показывает вам, что мечты не всегда совпадают с правдой. Это не значит, что вы ошиблись - просто пришло время сделать выводы и решить, готовы ли вы продолжать в том же духе. Сообщение от Вселенной: не бойтесь честных разговоров. Иногда только правда помогает начать новую, более здоровую главу.

Рыбы

Рыбы, вы на особой волне - ваша интуиция сейчас как никогда точна. 1 августа принесет вам не столько яркое событие, сколько глубокое внутреннее прозрение. Этот аспект Венеры и Нептуна не требует от вас резких шагов. Он предлагает прислушаться к себе и спокойно осмыслить, кого или что вы продолжаете удерживать в своей жизни. Возможно, пришло время признать: не все, что вы пытаетесь "спасти", действительно заслуживает вашего ресурса. Вселенная шепчет: вы не обязаны исцелять всех. Берегите свою энергию - она нужна вам для любви к себе и тем, кто действительно этого достоин.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака ждет особая поддержка небес в ближайшее время.

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