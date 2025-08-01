Больше половины опрошенных чехов считают, что страна приняла слишком много беженцев.

Чехия по-прежнему поддерживает прием украинских беженцев, но новый опрос показывает, что в обществе растет усталость от украинцев на фоне экономических проблем в стране, пишет Euractiv.

В частности, согласно новому опросу агентства STEM, 58 % респондентов считают, что страна приняла слишком много беженцев.

В то же время, поддержка их дальнейшего пребывания в стране остается стабильной: 52% опрошенных высказались за предоставление украинцам убежища, а 31% считают их пребывание полезным.

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"Если экономическая ситуация ухудшится, сосуществование с украинцами может значительно усложниться", – сказал аналитик STEM Йиржи Таборский, отметив, что противодействие иммиграции тесно связано с экономическими проблемами.

Опрос также показал, что 40% чехов говорят, что они терпят украинцев, но устали от их присутствия. Среди респондентов 60% полагают, что украинцы получают от государства больше денег, чем вносят в него.

В настоящее время в Чехии проживает около 373 700 украинцев, получивших временную защиту, это третий показатель в ЕС после Германии и Польши. При этом в пересчете на душу населения Чехия занимает первое место с 34,3 беженцами на 1000 человек по сравнению со средним показателем по ЕС, равным 9,5.

Украинские беженцы - новости

Как писал УНИАН, правительство Германии решило пересмотреть условия предоставления денежной помощи бедным, в том числе работающим жителям страны. Это решение затронет и некоторых украинских беженцев.

В то же время президент США Дональд Трамп сделал важное и крайне неожиданное заявление относительно пребывания украинских беженцев в США. Он пообещал, что граждане Украины, которые выехали, спасаясь от войны и нашли приют в США, смогут оставаться в стране до завершения конфликта.

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