Медленное возвращение мигрантов будет обусловливать сохранение дефицита рабочей силы.

Постепенное возвращение украинских мигрантов ожидается с 2027 года, при этом скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ.

Регулятор предполагает, что в этом году за границу выедет около 200 тысяч украинцев. Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться схожими с нынешними темпами (около 200 тысяч человек). Чистое возвращение начнется только в 2027 году в количестве около 100 тысяч человек

"Длительный миграционный отток и медленное возвращение мигрантов будут обусловливать сохранение дефицита рабочей силы и ее существенную неравномерность по видам деятельности и регионам. Это будет сдерживать восстановление экономики и стимулировать дальнейший рост зарплат большими темпами, чем рост производительности, что будет усиливать инфляционное давление", - говорится в отчете.

Видео дня

Отмечается, что риски наращивания активности боевых действий и/или интенсивности обстрелов тыловых регионов, оккупации новых территорий или значительно более длительной продолжительности высоких рисков безопасности сохраняются значительными. В случае реализации таких рисков миграционный отток усилится.

При этом больший дефицит рабочей силы может вызвать и более активная политика правительств принимающих стран по удержанию украинцев, особенно задействованных на рынке труда. Это также вызовет сокращение количества внутренних потребителей с соответствующими худшими последствиями для ВВП и инфляции.

"В то же время быстрая нормализация экономических условий, стремительное наращивание инвестиций в восстановление инфраструктуры и производственных мощностей с соответствующим развитием рабочих мест, а также активные усилия правительства по кампаниям по возвращению мигрантов могут оживить возвращение украинцев и смягчить дефицит рабочей силы", - говорится в документе.

Украинские мигранты - последние новости

Количество международных мигрантов во всем мире в прошлом году достигло 304 млн человек - этот показатель удвоился с 1990 года. Украина в списке находится на 50 месте - международные мигранты составляют 13,4% ее населения.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что граждане Украины, которые нашли приют в США, смогут оставаться в стране до завершения конфликта.

Вас также могут заинтересовать новости: