Энергия трина Луны и Юпитера откроет двери к светлому будущему.

Август 2025 начинается с мощного энергетического сдвига - мы перешли важный астрологический порог. С первого числа месяца три знака Зодиака почувствуют начало новой эры, наполненной надеждой, смыслом и перспективами. Энергия трина Луны и Юпитера откроет двери к светлому будущему, особенно для тех, кто готов к внутренним трансформациям. Эти три знака зодиака окажутся в центре позитивных перемен, пишет YourTango.

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Телец

Вы привыкли придерживаться своих решений, Телец, и это придает вам уверенность. Но 1 августа Вселенная мягко подскажет, что пришло время внести коррективы в план. Это не знак слабости, а проявление мудрости - вы умеете распознавать момент, когда нужно адаптироваться. Благодаря гармоничному аспекту Луны с Юпитером перед вами откроются новые перспективы. Даже небольшие шаги в сторону от привычного курса могут привести к неожиданно ценным результатам. Главное - доверять своему внутреннему голосу. Никаких резких перемен - только постепенное, устойчивое движение к лучшему.

Скорпион

Скорпион, сейчас - момент выдохнуть и отпустить напряжение. Первый день августа принесет с собой облегчение и ясность. Энергия трина Луны и Юпитера поможет тебе почувствовать душевное спокойствие и направленность. То, что раньше воспринималось как давление, теперь становится четким ориентиром. Ты знаешь, куда идти и что делать, и в этом - твоя сила. Ты вступаешь в период, когда доверие к себе и своим убеждениям становится опорой. Это начало новой главы. Ты готов двигаться вперед - не из страха, а с верой и вдохновением. Пусть этот месяц станет временем твоего внутреннего перерождения.

Стрелец

Твои мечты, Стрелец, всегда были масштабными - и теперь они получают шанс на реализацию. Возможно, в последнее время ты чувствовал, что стоишь на месте, но с 1 августа все начнет меняться. Трин Луны и Юпитера придаст тебе ощущение свободы, которого тебе так не хватало. Ты снова почувствуешь свою силу и уникальность. Ожидания уступят место приятным открытиям, а Вселенная напомнит: все, о чем ты мечтал, возможно. Ты вспоминаешь, как это - быть собой, и понимаешь, что это состояние и есть твой источник силы. Новый цикл начинается, и он ведет к любви, целостности и вере в то, что лучшее еще впереди.

Напомним, ранее астрологи о том, что Ретроградный Хирон запускает волну мощного исцеления для всех знаков Зодиака.

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