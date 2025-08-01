Зал с золотыми люстрами и роскошной отделкой будет вмещать 650 человек

Президент США Дональд Трамп строит роскошный бальный зал в Белом доме, предполагаемая стоимость которого оценивается в 200 миллионов долларов. Как сообщается на сайте Белого дома, затраты на этот проект покроют частные спонсоры, а также сам Трамп.

Строительство бального зала начнётся в сентябре и, по прогнозам, будет завершено "задолго" до окончания срока Трампа.

Новый бальный зал будет построен на месте нынешнего Восточного крыла. При этом общая площадь сооружения составит около 89 тысяч квадратных метров, а вместимость — 650 человек, это втрое больше, чем действующий зал Восточного крыла, рассчитанный всего на 200 человек.

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На строительных планах, которыми поделились в Белом доме, видны золотые люстры, свисающие в ярко освещенном зале с роскошной отделкой.

"На протяжении 150 лет президенты, администрации и сотрудники Белого дома мечтали о большой площадке для мероприятий в комплексе Белого дома, которая могла бы вместить значительно больше гостей, чем разрешено сейчас", — сказала глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, добавив, что Трамп намерен "решить эту проблему ради будущих администраций и американского народа".

Ранее Трамп заявлял, что "собирается построить бальный зал, о котором в Белом доме мечтают уже, наверное, лет сто".

Дональд Трамп - новости

Ранее СМИ писали, что расходы на ремонт самолета Boeing 747-8, который президент США получил в подарок от Катара, были тайно профинансированы за счет засекреченных расходов Пентагона на обновление ядерного арсенала.

Как сообщали представители ВВС США, средства на модернизацию Air Force One взяты за счет перевода денег с программы Sentinel, которая предусматривает модернизацию устаревших наземных ядерных ракет США.

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