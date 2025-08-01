Большинство танкеров находятся под санкциями ЕС или США.

По меньшей мере четыре нефтяных танкера с российской нефтью ждут у западного побережья Индии, которая, по неофициальной информации, остановила импорт российского сырья, сообщает Bloomberg.

Согласно данным системы отслеживания судов, "Ахиллес" и "Элит" сейчас стоят на якоре вблизи Джамнагара. Суда должны были разгрузиться в порту Сикка 2 и 3 августа, после того, как в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луги, где обычно загружают самую популярную российскую нефть марки Urals.

Порт Сикка обслуживает индийских покупателей российской нефти Reliance Industries и Bharat Petroleum Corp. Последний, по данным Reuters, остановил импорт российской нефти из-за предостережений президента США Дональда Трампа по поводу покупки российского сырья.

Видео дня

Издание отмечает, что оба танкера, каждый из которых может перевезти около 700 тысяч баррелей нефти, попали под санкции Европейского Союза (ЕС) и Великобритании.

Два других танкера, Destan и Horae, также простаивают чуть дальше от западного побережья Индии с нефтью сорта Urals. Ожидается, что Destan, который находится под санкциями ЕС и Великобритании, достигнет Сикки в ближайшие дни.

Зато конечный пункт назначения танкера Horae остается непонятным. Он, в отличие от трех других танкеров, не находится под санкциями ЕС или США.

Ультиматум Трампа в адрес Индии - главные новости

30 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин для индийских товаров с 1 августа. Он отметил, что введет дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России.

Уже 31 июля стало известно, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии остановили импорт российской нефти. Они контролируют 60% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Вас также могут заинтересовать новости: